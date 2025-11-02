Najbolje seks poze za muškarce s erektilnom disfunkcijom: Isprobajte ove savjete i riješite se problema

Ilustracija / Pexels

Erektilna disfunkcija je kao što i samo ime kaže disfunkcija erekcije, odnosno nemogućnost postizanja ili zadržavanja erekcije. Drugo ime je impotencija. Ako do ovog problema dolazi povremeno ne radi se o ozbiljnom stanju, ali kada je stalno prisutna može biti izazov u odnosima. Upravo zato postoje određene seks poze za muškarce s erektilnom disfunkcijom.

O erektilnoj disfunkciji (ED) se ne priča mnogo, a radi se o problemu koji utječe na seksualne odnose, a može biti i znak određenog zdravstvenog stanja. Upravo zato je važno potražiti pomoć liječnika, ali i pronaći seks poze koje će biti najbolje za muškarce s erektilnom disfunkcijom.

Kako prepoznati erektilnu disfunkciju?

Ovaj problem se može vrlo lako prepoznati po nekoliko stvari. Dakle, erektilna disfunkcija znači da muškarac teško postiže erekciju ili ima problema sa zadržavanjem erekcije. To onda utječe i na dinamiku spolnih odnosa jer se smanjuje želja za njima.

Na povremenu erektilnu disfunkciju može utjecati stres, anksioznost ili neki drugi psihički problem, a nekada će uzrok biti fizičke prirode ili određena bolest. Tako ju mogu uzrokovati visok krvni tlak, dijabetes, pretilost, bolesti srca, multipla skleroza, povećana prostata, niske razine testosterona ili određeni lijekovi.

Kako se seksati s erektilnom disfunkcijom?

Muškarac koji ima erektilnu disfunkciju svejedno može imati seksualne odnose. Jedino će biti potrebno više kreativnosti, vremena i istraživanja. U nekim slučajevima će pomoći igračke za seks za muškarce ili pak eterična ulja.

Prije samog seksa je vrlo važna predigra, ali i istraživanje erogenih zona muškarca. Potrebno je stalno isprobavati nove stvari i tehnike koje će pobuditi uzbuđenje. Uz to, važno je određeno strpljenje, puno razgovora i razumijevanje partnera.

Seks poze za muškarce s erektilnom disfunkcijom

Postoje određene poze koje mogu pomoći muškarcima s erektilnom disfunkcijom. One mogu omogućiti bolju kontrolu pokreta i jačanju erekcije s vremenom.

1. Doggy style

Poznata poza je dobra za one s ED jer omogućava kontrolu erekcije, ali i poboljšava protok krvi do penisa.

2. Reverse Cowgirl

U ovoj pozi je žena gore, okrenuta leđima prema muškarcu koji leži na leđima. U ovojn pozi može doći do jače penetracije, a slobodne su i ruke.

3. Spooning poza

Ova poza pomaže u postizanju veće intimnosti s partnerom jer ste okrenuti na boku, jedno na drugo.

4. Lotus pozicija

Ova poza je takva da muškarac sjedi prekriženih nogu, u turskom sjedu, dok partnerica svoje noge stavlja oko njegovog struka. Ovdje dolazi do duboke penetracije, ali i intimnog prostora i bliskosti.

Kako se tretira erektilna disfunkcija?

Ovisno radi li se o trenutačnom stanju ili dugoročnom problemu, za erektilnu disfunkciju je potrebno posjetiti liječnika. Razlozi mogu biti različiti pa je potrebno otkriti uzrok problema i njega tretirati.

Nekada će tako trebati uzimati potrebne lijekove, dok će nekada pomoći promjena životnih navika, poput rješavanja stresa ili prestanak pušenja. U nekim će slučajevima pomoći tablete za erektilnu disfunkciju koje se nalaze na tržištu. Prije konzumacije je potrebno vidjeti s liječnikom smiju li se uzimati.

Zaključak

Erektilna disfunkcija može nastati iz više razloga, a o tome treba pričati s partnericom. U nekim slučajevima će pomoći određene seks poze u kojima je omogućena dublja penetracija i postizanje veće intimnosti s partnericom. Ipak, najbolje je posjetiti liječnika i otkriti zašto dolazi do ED i kako je riješiti.