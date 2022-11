Osjećate li se ovako nakon buđenja, može biti opasno

Podijeli:







Izvor: Kampus Production/Pexels/Ilustracija

Većina stručnjaka preporučuje barem sedam sati kvalitetnog sna, ali alarmantan se broj ljudi nakon buđenja i dalje osjeća umorno.

Za ljude koji spavaju manje od preporučene količine sati, Statista navodi da su rezultati bili onakvi kakvi biste očekivali. “Oni koji spavaju samo šest sati ili manje svake noći su, sasvim neočekivano, najumorniji. 54 posto ljudi koji spavaju šest ili manje sati bude se umorni četiri ili više dana u tjednu.” San je nevjerojatno bitan za naš mozak, a Nacionalna zaklada za spavanje navodi: “Nedovoljna količina sna može dovesti do ozbiljnih posljedica. Neka su istraživanja pokazala da nedostatak sna čini ljude osjetljivima na smanjenu pozornost, odgođene reakcije i promjene raspoloženja.

Ali nedostatak sna također može dovesti i do drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. “Osim toga, nedostatak sna je povezan s većim rizikom za određene bolesti i medicinskih stanja. To uključuje pretilost, dijabetes tipa 2, visoki krvni tlak, bolesti srca, moždani udar, loše mentalno zdravlje i ranu smrt”, kažu iz Nacionalne zaklade za spavanje.

Osim što se ne osjećaju odmorno, mnogi se bude osjećajući široki spektar simptoma koji, ako se redovito javljaju, mogu ukazivati ​​na zdravstveni problem za koji biste trebali potražiti liječničku pomoć. Kao i uvijek, obratite se svom liječniku za medicinski savjet.

Zašto je važno obratiti pozornost na to kako se osjećate kad se probudite?

“Bio je to dug radni dan, bili ste suočeni s izazovnim kolegom i šefom, a vi zaspite prije nego što vam glava dotakne jastuk. Kad se za vikend smjestite na kauču sa svojim partnerom ili partnericom da gledate neki film, zaspite prije nego što on uopće počne. Vi, kao i mnogi drugi ljudi, pretpostavljate da je to prilično normalno. Ali možda ne shvaćate da ako se tako osjećate, može biti znak ozbiljnog poremećaja spavanja”, rekla je dr. Tomi Mitchell, obiteljska liječnica s holističkim wellness strategijama izjavljuje.

Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, apneja za vrijeme spavanja je ozbiljan poremećaj spavanja kod kojeg disanje opetovano prestaje i počinje. Osobe s apnejom često hrču glasno i osjećaju se umorno čak i nakon prospavane noći, a to pripisuju tome da se nisu dovoljno naspavali. Postoje dvije vrste apneje za vrijeme spavanja: opstruktivna apneja za vrijeme spavanja, koja se javlja kada se mišići grla opuste, i centralna apneja za vrijeme spavanja, koja se javlja kada vaš mozak ne šalje odgovarajuće signale mišićima koji kontroliraju vaše disanje. Apneja za vrijeme spavanja može dovesti do visokog krvnog tlaka, bolesti srca, moždanog udara i drugih zdravstvenih problema. Liječenje obično uključuje promjene načina života, kao što je gubitak težine ili izbjegavanje alkohola, spavanje na boku ili korištenje uređaja za kontinuirani pozitivni tlak u dišnim putovima (CPAP), kaže dr. Mitchell.

Jedna od najvažnijih stvari na koju treba obratiti pozornost kada razmišljate o zdravlju sna jest kako se osjećate nakon buđenja. Mnogi ljudi se ne osjećaju odmorno ili imaju čudne simptome nakon prospavane noći i pripisuju to tome što se jednostavno nisu naspavali. Međutim, postoje neki zabrinjavajući znakovi nakon buđenja koji bi mogli ukazivati ​​na opasan poremećaj spavanja. Jedan takav znak naziva se paraliza sna, a događa se kada se osoba probudi, ali se nekoliko minuta ne može pomaknuti ili govoriti. Ovo može biti zastrašujuće iskustvo i može biti popraćeno halucinacijama. Drugi znak na koji treba obratiti pažnju su trzaji tijela i iznenadni grčevi mišića baš kad osoba zaspi. Oni često mogu biti uznemirujući i mogu otežati tonjenje u san i spavanje. Ako redovito osjećate bilo koji od ovih znakova, neophodno je razgovarati s liječnikom jer mogu ukazivati ​​na ozbiljniji poremećaj spavanja, kaže dr. Mitchell.

Ostali poremećaji spavanja uključuju nesanicu, odnosno poteškoće s uspavljivanjem ili spavanjem; sindrom nemirnih nogu (RLS), koji predstavlja neodoljivu potrebu za pomicanjem nogu; i narkolepsiju, što je stanje koje uzrokuje da iznenada i neočekivano zaspite tijekom dana. Ovi poremećaji mogu biti uzrokovani fizičkim ili mentalnim zdravstvenim stanjima, lijekovima, stresom, tjeskobom ili drugim čimbenicima. Ako imate problema sa spavanjem, razgovarajte sa svojim liječnikom kako biste saznali imate li poremećaj spavanja i zatražite liječenje, rekla je dr. Mitchell i navela nekoliko znakova poremećaja spavanja.

1. Budite se suhih usta

“Buđenje suhih usta više je od puke smetnje. To može označavati ozbiljan poremećaj spavanja poznat kao apneja. Apneja za vrijeme spavanja je kada disanje stalno prestaje i počinje tijekom spavanja. Ovaj prekid disanja može uzrokovati suha usta i druge simptome, poput glasnog hrkanja, nemirnog sna i umora tijekom dana. Apneja za vrijeme spavanja može dovesti do visokog krvnog tlaka, bolesti srca, moždanog udara i drugih zdravstvenih problema. Ako se redovito budite sa suhim ustima, morate razgovarati s svojim liječnikom. Liječenjem možete dobiti miran san koji vam je potreban da biste ostali zdravi i izbjegli ozbiljne zdravstvene komplikacije”, rekla je dr. Mitchell.

Buđenje suhih usta može ukazivati i na druge zdravstvene probleme, poput dijabetesa, gljivične infekcije, moždanog udara, Alzheimerove bolesti, Sjogrenova simptoma ili oštećenja živaca.

2. Budite se s glavoboljom

“Buđenje s glavoboljom ukazuje da postoji poremećaj spavanja. Poremećaji spavanja mogu prouzročiti brojne probleme, koji uključuju i glavobolje. Kad se budite s glavoboljom, moguće je da patite od apneje. Druga je mogućnost da patite od nesanice. Nesanica može biti uzrokovana stresom, tjeskobom ili depresijom. Ako se redovito budite s glavoboljom, morate razgovarati sa svojim liječnikom kako bi vam pomogao utvrditi uzrok i pronaći najbolji tretman liječenja”, rekla je dr. Mitchell.

Drugi razlog zašto se probudite s glavoboljom mogao bi biti problem sa zubima, navodi Nacionalna zaklada za spavanje. “Bruksizam u snu, ili škrgutanje ili stiskanje zubi tijekom sna, može učiniti da se probudite s glavoboljom. Ovo snažno i pretjerano kretanje također dovodi do trošenja zuba, bolova u mišićima i oštećenja desni. Uzroci bruksizma u snu uključuju nepravilan oblik čeljusti, stres i tjeskoba, poremećaj sna, konzumacija alkohola i kave. Stomatolog može utvrditi imate li bruksizam spavanja. Liječenje često uključuje nošenje štitnika za zube noću. Vaš stomatolog također može propisati lijekove protiv bolova i preporučiti kognitivno bihevioralnu terapiju za kontrolu stresa i anksioznosti”, kažu iz Nacionalne zaklade za spavanje.

3. Budite se hvatajući zrak

Nacionalna zaklada za spavanje kaže da postoji nekoliko razloga zašto se netko budi hvatajući zrak. “Buđenje bez daha može biti zastrašujuće, a ako se često događa, može negativno utjecati na kvalitetu sna. Postoje mnogi razlozi zašto bi se netko mogao probuditi dahćući, uključujući poremećaje disanja povezane sa spavanjem ili napadaje panike. Ako vam se to redovito događa, ispitajte to kako biste mogli potražiti liječenje za temeljni uzrok”, kažu iz Nacionalne zaklade za spavanje, prenosi Eat This.

Organizacija također kaže da astma, žgaravica, zatajenje srca i postnazalno kapanje također mogu uzrokovati hvatanje zraka.

“Buđenje hvatajući zrak s vremena na vrijeme nije neuobičajeno, a može imati i očigledan uzrok, poput lošeg sna ili prehlade. Mnoga stanja koja uzrokuju noćno hvatanje zraka mogu se liječiti poboljšanjem navika spavanja. Međutim, ako se redovito budite s nedostatkom zraka ili ako primijetite druge simptome, dogovorite sastanak sa svojim liječnikom. Ako osjetite bol u prsima ili imate poteškoća s normalnim disanjem, odmah otiđite liječniku”, kažu iz Nacionalne zaklade za spavanje.

4. Budite se s utrnulim rukama

Može biti uobičajeno da se probudite s osjećajem male boli ili utrnulosti u rukama ako ste spavali u položaju koji prekida cirkulaciju. Ali ako je to redovita pojava, mogao bi biti problem o kojem biste trebali razgovarati sa svojim liječnikom. “Utrnulost vaših ruku ili šaka je gubitak osjeta koji se može pojaviti zbog raznih uzroka. Vaše šake ili ruke mogu utrnuti jer je živac stisnut, a cirkulacija prekinuta zbog položaja spavanja ili zbog nekog drugog uzroka. Ponekad utrnulost prate trnci ili osjećaj bockanja, koji se naziva parestezija. Kao i utrnulost, parestezija se može pojaviti tijekom spavanja kao rezultat određenih položaja spavanja. I obamrlost i parestezije su također povezane s kompresijom živaca i određenim temeljnim zdravstvenim problemima”, kažu iz Nacionalne zaklade spavanja.

5. Budite se tjeskobni

“Mnogi ljudi apneju za vrijeme spavanja povezuju s hrkanjem, ali drugi znakovi mogu ukazivati na prisutnost ovog stanja. Jedan od najčešćih je buđenje s osjećajem tjeskobe. To je uzrokovano nedostatkom kisika mozgu tijekom razdoblja apneje, koja može dovesti do osjećaja panike i tjeskobe Ako se redovito budite s osjećajem tjeskobe, važno je razgovarati sa svojim liječnikom”, rekla je dr. Mitchell.

“Anksioznost je najčešći poremećaj mentalnog zdravlja u SAD-u, koji pogađa oko 40 milijuna ljudi. Istraživanja sugeriraju da većina ljudi s poremećajima mentalnog zdravlja kao što je anksioznost također ima neki oblik poremećaja sna”, kažu iz klinike Cleveland.

