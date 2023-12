Psihosomatski poremećaji: Uzrok, simptomi i liječenje problema koje uzrokuje – vaša psiha

Podijeli :

Psihosomatski poremećaji smatraju se bolestima različitih organa koje nastaju zbog psihičkih stanja i doživljaja koje je osoba iskusila. Iako je okidač psihosomatskih poremećaja psihološki, za nastanak ovog problema ipak je potreban biološki sastavni čimbenik kao predispozicija.

Danas je stres taj koji se smatra glavnim uzročnikom ovih poremećaja.

Gastritis, kronična bolest debelog crijeva, čirevi, dijabetes, migrena, respiratorne bolesti, dermatitis, hipertenzija – samo su neke od bolesti koje mogu biti uzrokovane psihosomatskim poremećajima.

Radi se o fizičkim bolestima čiji uzrok može biti i psihološko stanje osobe.

Kako nastaju psihosomatski poremećaji?

Ljudski organizam vrlo je osjetljiv na emocionalne promjene. Kako naše tijelo dobro reagira na sreću, jednako tako loše reagira i na tugu. No, najveći okidač za psihosomatske poremećaje u današnjem svijetu svakako je stres.

Uzmimo za primjer ljutnju.

Krvni tlak u toj prilici raste, kao i puls te je disanje ubrzano. Kada bi se takvo stanje često pojavljivalo, tada bismo govorili o kroničnom bijesu koji se teško može kontrolirati. Upravo takvo stanje, koje je uzrokovano psihom, može dovesti do psihosomatskih poremećaja.

Rizici za pojavu psihosomatskih poremećaja

No, gdje će se točno manifestirati, odnosno na koji dio tijela, uglavnom ovisi o genetskim predispozicijama. Tako se kod nekih to odražava u obliku gastritisa što je uobičajeno za psihosomatske bolesti, ali kod nekih se to očituje u obliku dijabetesa pa čak i raka što je netipično, ali je osoba imala biološke predispozicije za razvoj upravo takve bolesti.

Postoje određeni čimbenici u životu koji mogu dovesti do veće šanse da osoba pati od psihosomatskog poremećaja:

– kaotičan način života

– poteškoće u prepoznavanju i izražavanju emocija

– zanemarivanje u djetinjstvu

– povijest seksualnog zlostavljanja

– druga psihološka stanja, poput depresije ili poremećaja osobnosti

– zlouporaba supstanci (kao što je alkoholizam ili ovisnost o drogama)

Simptomi psihosomatskih poremećaja

Ne postoje konkretni pokazatelji koji bi ukazali na to da se radi o psihosomatskoj bolesti, odnosno poremećaju. Ipak, ako nakon pretraga ne postoji nikakvo medicinsko objašnjenje za stanje koje vas muči, bilo bi dobro da razmislite o psihosomatskom poremećaju.

Uz to, mogli biste primijetiti sve učestalije pojave sljedećih stanja:

– umor

– nesanica

– glavobolje i migrene

– bolovi u mišićima i/ili leđima

– visoki krvni tlak

– poteškoće s disanjem

– probavne smetnje

Dijagnoza psihosomatskog poremećaja

Poremećaj somatskih simptoma javlja se kod pet do sedam posto opće populacije u bilo kojoj dobi, a žene češće pate od toga od muškaraca.

Osobe sa psihosomatskim poremećajem obično ne prijavljuju psihološke simptome, već vjeruju da su njihovi problemi uzrokovani medicinskim stanjima.

Često posjećuju liječnike kako bi dobili dijagnozu, ali nakon što ju ne dobe budu frustrirani i ljuti. Odlaze od jednog liječnika do drugog sve dok jedan ne savjetuje odlazak psihijatru radi dobivanja dijagnoze da se radi o psihosomatskom poremećaju.

Liječenje psihosomatskih poremećaja

U većini slučajeva se ovaj problem liječi istovremeno lijekovima i psihoterapijom. Mnogi pacijenti dobro reagiraju na kombinaciju terapije lijekovima, psihoanalize i bihevioralne terapije. U manje teškim slučajevima, pacijenti mogu naučiti upravljati stresom bez lijekova.

Nakon što se odredi oblik terapije, pacijent će morati raditi i na prevenciji budućih stanja koja mogu dovesti do psihosomatskog oboljenja. To se odnosi na strategije koje će pomoći smanjiti, ali i upravljati stresom koji je glavni okidač za pojavu psihosomatskih simptoma.

Neke radnje koje će vam u tome pomoći uključuju redovito vježbanje, dovoljno sna, ograničeni unos alkohola, izbjegavanje pušenja i zdrava prehrana. Mnogi ljudi s vremenom nauče kontrolirati i smanjiti simptome. Međutim, čak i uz liječenje, psihosomatski simptomi mogu se javljati i nestajati tijekom života.

Zaključak

Psihosomatski poremećaji nastaju kada se organizam nađe pod stresom ili emocionalnim teretom. Svakodnevne stvari koje se događaju tijekom života uvelike utječu na pojavu simptoma koji svoj okidač imaju u psihi.

Ako osoba pati od određenih fizičkih tegoba, a medicina ne objašnjava ta stanja, vjerojatno se radi o psihosomatskom poremećaju.

