Popularni dodatak prehrani mogao bi imati neočekivanu manu

Dodaci prehrani od ribljeg ulja dugo su povezivani s raznim dobrobitima za mozak, ali nova istraživanja sugeriraju da bi jedna od omega-3 masnih kiselina koje sadrže mogla ometati procese oporavka mozga.
Studija je provedena na miševima pogođenim blagim traumatskim ozljedama glave, a pokazala je da su životinje hranjene prehranom koja sadrži omega-3 masnu kiselinu EPA (eikozapentaenoinsku kiselinu) imale lošije rezultate u prostornom pamćenju i zadacima učenja nakon ozljeda.
Umjesto da omega-3 masne kiseline pomažu oporavku, kao što su prethodna istraživanja sugerirala, čini se da EPA zapravo može ometati popravak krvnih žila, jer reprogramira njihovu metaboličku aktivnost. Međutim, ne ponašaju se sve omega-3 masne kiseline na isti način.
DHA (dokosaheksaenska kiselina), omega-3 masna kiselina za koju se zna da je važna za izgradnju i održavanje moždanih stanica, nije ometala procese popravka u naknadnim eksperimentima istraživača, koji su koristili ljudske mikrovaskularne endotelne stanice mozga - stanice koje čine krvno-moždanu barijeru, piše Science Alert.
"Dodaci s ribljim uljem su posvuda, a ljudi ih uzimaju iz niza razloga, često bez jasnog razumijevanja njihovih dugoročnih učinaka", kaže neuroznanstvenik Onder Albayram s Medicinskog sveučilišta Južne Karoline (MUSC). "Ali, što se tiče neuroznanosti, još uvijek ne znamo ima li mozak otpornost ili otpornost na ovaj dodatak. Zato je naša studija prva takva studija u tom području", dodao je.
Istraživači uočene učinke nazivaju "metaboličkom ranjivošću ovisnom o kontekstu", promjenom u načinu na koji stanice koriste energiju koja potencijalno odvlači dio fokusa od popravka mozga pod određenim okolnostima. Štetni učinci EPA pojavili su se samo u ozlijeđenim mozgovima miševa u načinu popravka, a nije jasno kako bi se ti učinci mogli odvijati u živim ljudskim tkivima.
Jedan od najznačajnijih nalaza studije, objavljene u časopisu Cell Reports, jest da se EPA, a ne DHA, akumulirala u mozgu miševa hranjenih ovim dodacima. To se slaže s onim što znamo o tome da se DHA lakše ugrađuje u membrane moždanih stanica nego EPA. Istraživači su otkrili da su kod miševa destabilizirajući učinci EPA na krvne žile doveli do nakupljanja toksičnih proteina povezanih s degeneracijom mozga.
Daljnja analiza ljudskog moždanog tkiva osoba pogođenih kroničnom traumatskom encefalopatijom (KTE), povezanom s ponovljenim ozljedama glave poput onih testiranih na miševima, pokazala je sličnu vrstu metaboličkog poremećaja i oštećenja krvnih žila. Istraživači nagađaju da dodaci ribljeg ulja koji sadrže EPA mogu povećati rizik od KTE ako, oštećujući stanični oporavak, pogoršaju učinke blagih potresa mozga koji lako mogu proći nezapaženo.
Ali, te ideje zahtijevaju daljnje testiranje. Većina dokaza koje se ovdje razmatraju potječe iz pokusa na životinjama i stanicama koji samo ukazuju na povezanosti vrijedne daljnjeg istraživanja.
Dok se omega-3 masne kiseline hvale zbog svojih neuroprotektivnih učinaka, neka prošla istraživanja sugeriraju da bi EPA mogla uzrokovati oštećenja učenja i pamćenja, što DHA pomaže uravnotežiti. Postaje jasno da omega-3 masne kiseline poput EPA i DHA mogu biti korisne, ali uz određene mjere. Ne postoje pravila koja se jednako primjenjuju na sve mozgove.
"Ideja da je riblje ulje univerzalna korist ne funkcionira nakon što počnete istraživati interakcije", kaže neuroznanstvenik Onur Eskiocak iz laboratorija Cold Spring Harbor i dodaje: "Ali to ne znači da je loše za vas".
Istraživači žele proširiti svoja istraživanja EPA i DHA, proučavajući njihove učinke na različite vrste moždanih stanica i u raznim regijama mozga, a klinička ispitivanja mogu biti potencijalna opcija u budućnosti. "Ovaj rad je početna točka, ali je važan. Otvara novi razgovor o preciznoj prehrani u neuroznanosti i daje ovom području okvir za postavljanje boljih, provjerljivijih pitanja", kaže Albayram.
