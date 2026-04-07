Od smanjenja upale do zdravlja mozga: Riblje ulje ima brojne prednosti za naše tijelo

Zdravstvene prednosti ribljeg ulja uključuju poboljšano zdravlje očiju, srca i mozga zbog njegove sposobnosti smanjenja upale omega-3 masnim kiselinama.
Prema Healthu, omega-3 masne kiseline u ribljem ulju mogu djelomično blokirati mnoge aspekte upale. Konkretno, konzumiranje omega-3 masnih kiselina poput dokozaheksaenske kiseline (DHA) i eikozapentaenske kiseline (EPA) putem ribljeg ulja može smanjiti upalu.
Kronična upala traje mjesecima, čak i godinama. Ova vrsta upale povećava rizik od stanja poput dijabetesa i srčanih bolesti, piše Klix.ba.
Riblje ulje može ublažiti i bolne simptome kod osoba s osteoartritisom (OA) i reumatoidnim artritisom (RA). Osteoartritis troši hrskavicu u zglobovima, uzrokujući kroničnu bol i invaliditet. To je najčešći uzrok artritisa.
Reumatoidni artritis je autoimuni poremećaj kod kojeg vaše tijelo pogrešno napada zdrave stanice, uzrokujući bolne, ukočene i otečene zglobove.
Jedna studija je otkrila da riblje ulje pomaže u smanjenju kronične boli kod osoba s osteoartritisom koje su bile prekomjerne težine ili pretile. Neki dokazi upućuju na to da riblje ulje smanjuje i upalu koja uzrokuje bolne zglobove kod osoba s reumatoidnim artritisom.
Pokazalo se da starije odrasle osobe s visokim razinama DHA i EPA u crvenim krvnim stanicama također imaju smanjeni rizik od degeneracije makule povezane sa starenjem (AMD). AMD uzrokuje gubitak vida kod osoba starijih od 60 godina.
AMD može dovesti do mutnih, valovitih područja ili gubitka centralnog vida u kasnijim fazama. Potreban vam je centralni vid da biste vidjeli detalje ravno ispred sebe.
Jedna studija je otkrila da je optimalni unos DHA i EPA za snižavanje krvnog tlaka dva do tri grama dnevno. Hipertenzija (visoki krvni tlak) značajan je faktor rizika za bolesti srca i moždani udar.
Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) nastaje kada se masnoća nakuplja u jetri i uzrokuje oštećenje. Jedna studija je otkrila da su osobe s NAFLD-om koje su uzimale riblje ulje imale poboljšanja u oštećenju jetre.
Osobe s NAFLD-om razvijaju bolest jetre iz razloga koji nisu poremećaj upotrebe alkohola (AUD), kao što su: dijabetes, visoki krvni tlak ili kolesterol te prekomjerna težina ili pretilost.
Ljudi prirodno gube gustoću kostiju i mišićnu masu kako stare, povećavajući rizik od padova i prijeloma. Istraživanja su pokazala da riblje ulje može usporiti prosječni pad mišićne mase uzrokovan starenjem kod odraslih osoba između 60 i 85 godina.
Konzumiranje omega-3 masnih kiselina također može zaštititi mineralnu gustoću kostiju u kralježnici kod starijih osoba. Jedna studija povezala je riblje ulje sa smanjenim rizikom od prijeloma, posebno među osobama s visokim genetskim rizikom.
Istraživanja su pokazala da dodaci prehrani s omega-3 masnim kiselinama mogu smanjiti rizik od Alzheimerove bolesti i kognitivnog pada kod starijih osoba, piše Klix.ba.
DHA je bitan dio vaših moždanih stanica. Istraživanja su pokazala da osobe s Alzheimerovom bolešću imaju niže razine DHA od drugih.
Jedna studija je otkrila da povećanje unosa omega-3 masnih kiselina, posebno DHA, poput one koja se nalazi u ribljem ulju, pomaže u održavanju strukture moždanih stanica.
