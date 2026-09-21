Pretjerujemo li s dodacima prehrani?

Zabrinutost za zdravlje koja se zadržala nakon pandemije možda je dodatno potaknula zanimanje za preventivnu brigu o zdravlju. Svoj doprinos vjerojatno daje i sve starije stanovništvo koje pokazuje sve veći interes za dugovječnost i zdravlje imunosnog sustava, rekla je Matey. Dodaci prehrani mogu djelovati kao brz i jednostavan prečac do boljeg zdravlja.