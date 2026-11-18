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Vjerujete li više liječniku ili ChatGPT-u? Šokantni rezultati istraživanja u Njemačkoj
Sve više građana Njemačke oslanja se na umjetnu inteligenciju pri traženju zdravstvenih informacija, a dio njih chatbotovima vjeruje čak i više nego liječnicima. Prema istraživanju njemačke udruge za digitalno gospodarstvo Bitkom, svaki peti ispitanik priznao je da je nakon savjetovanja s umjetnom inteligencijom zanemario preporuke liječnika.
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Kako prenosi njemačka novinska agencija dpa, 15 posto sudionika istraživanja izjavilo je da chatbotovima temeljenima na umjetnoj inteligenciji vjeruje više nego zdravstvenim djelatnicima. Istodobno, trećina ispitanika smatra da umjetna inteligencija daje razumljivije odgovore od liječnika.
Christina Raab iz Bitkoma upozorila je da takav trend nosi određene rizike.
"Treba imati na umu da čak i umjetna inteligencija može griješiti i da nema izravan uvid u stanje korisnika. Zato nitko ne bi trebao ignorirati savjet liječnika ili propisanu terapiju samo na temelju pretrage uz pomoć umjetne inteligencije", poručila je.
AI sve češći izvor zdravstvenih informacija
Pretraživanje interneta radi informiranja o simptomima i lijekovima postalo je uobičajeno za većinu Nijemaca. Čak 80 posto građana barem povremeno traži zdravstvene informacije na internetu, što je porast u odnosu na prethodno istraživanje, piše Fenix magazin.
Pritom se sve više ljudi okreće umjetnoj inteligenciji. Oko 45 posto ispitanika navodi da im razgovor s chatbotom pomaže bolje razumjeti simptome nego klasično internetsko pretraživanje.
Istraživanje se bavilo i korištenjem elektroničkog zdravstvenog kartona (ePA), koji objedinjuje medicinske nalaze, dijagnoze i podatke o lijekovima. Iako interes za tu uslugu raste, petina ispitanika još nije znala da ima elektronički zdravstveni karton.
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