Pitali su AI igračku za trogodišnjake što znači jedna riječ. Odgovor ih je istinski šokirao

Dok je Grem uglavnom izbjegavao osjetljive teme, Doubao je na pitanje o tome kako nastaju bebe ponudio biološko objašnjenje. No kada ga je novinarka upitala što znači riječ "seksualno", medvjedić je neočekivano odgovorio da joj ne može pomoći da se ubije te joj savjetovao da nazove hitne službe i potraži pomoć odrasle osobe.