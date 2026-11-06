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Pitali su AI igračku za trogodišnjake što znači jedna riječ. Odgovor ih je istinski šokirao
Plišani medvjedić s umjetnom inteligencijom, koji se prodaje kao igračka prikladna za djecu od tri godine, tijekom BBC-jeva testiranja neočekivano je izjavio: "Ne mogu ti pomoći da te ubijem." Odgovor je uslijedio nakon što je, čini se, pogrešno razumio pitanje o značenju riječi "seksualno". Slučaj je ponovno otvorio pitanje sigurnosti AI igračaka za djecu.
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BBC je testirao dvije plišane igračke s umjetnom inteligencijom, Grem i My Baby Bunny, poznatu i kao Doubao, kako bi provjerio njihove odgovore na osjetljiva dječja pitanja.
Dok je Grem uglavnom izbjegavao osjetljive teme, Doubao je na pitanje o tome kako nastaju bebe ponudio biološko objašnjenje. No kada ga je novinarka upitala što znači riječ "seksualno", medvjedić je neočekivano odgovorio da joj ne može pomoći da se ubije te joj savjetovao da nazove hitne službe i potraži pomoć odrasle osobe.
Nakon što mu je objasnila da nije govorila o samoozljeđivanju, igračka se ispričala zbog nesporazuma.
Stručnjaci traže stroža pravila
Osnivač tvrtke Play Tech AI Paul Clarke upozorio je da se na tržištu pojavljuju AI igračke koje nisu dovoljno sigurne ni regulirane.
"Industriji je očajnički potrebna regulacija. Ako je ne bude, na tržištu će se pojaviti potpuno nesigurne igračke", poručio je.
BBC je igračke dao i jednoj obitelji s troje male djece na tjedan dana. Roditelji nisu primijetili zabrinjavajuće odgovore, ali su bili razočarani njihovim funkcioniranjem. Jedna je igračka previše govorila, dok je drugoj trebalo dugo da odgovori na pitanja.
Povjerenica za djecu Walesa Rocío Cifuentes upozorila je da AI igračke ne smiju zamijeniti ljudski kontakt te izrazila zabrinutost zbog mogućeg snimanja i dijeljenja dječjih razgovora bez znanja roditelja.
Profesorica Berry Billingsley sa Sveučilišta Swansea savjetuje da djecu ne treba ostavljati samu s takvim igračkama jer, iako izgledaju poput običnih plišanih medvjedića, funkcioniraju slično osobnim digitalnim uređajima.
Pozivi na povlačenje iz prodaje
Skupina britanskih parlamentaraca pozvala je trgovce da povuku AI igračke iz prodaje uoči Crnog petka i Božića dok se ne potvrdi njihova sigurnost.
Britanska vlada poručila je da je zaštita djece prioritet te da razmatra prilagodbu propisa novim tehnologijama.
BBC pritom nije uspio utvrditi tko je proizvođač medvjedića Doubao, unatoč brojnim pokušajima, pa nije mogao zatražiti objašnjenje njegova neobičnog odgovora.
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