Znanstvenici identificirali 17 najvećih prijetnji čovječanstvu: Dvije mogu dovesti do izumiranja

U opsežnoj međunarodnoj procjeni objavljenoj u znanstvenom časopisu The Lancet, tim sastavljen od nekoliko desetaka znanstvenih stručnjaka popisao opasnosti koje predstavlja 17 velikih globalnih zdravstvenih prijetnji s kojima se čovječanstvo suočava u ovom stoljeću. Spremnost na njih jedno je od ključnih pitanja koje proizlazi iz njihovih zaključaka.