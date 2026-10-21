Zdravlje majki i djece
Vrućine sve opasnije za trudnice i bebe, WHO upozorava na ozbiljne posljedice za novorođenčad
Rizik od prijevremenog poroda značajno raste kada su trudnice izložene toplinskim valovima, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u izvješću objavljenom u srijedu.
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WHO se u izvješću poziva na studiju iz 2024. godine, objavljenu u časopisu Nature, prema kojoj bi se taj rizik mogao povećati za čak 26 posto. U istoj se studiji navodi da izloženost ekstremnim vrućinama tijekom trudnoće također povećava rizik od mrtvorođenosti, prirođenih anomalija kod novorođenčadi te gestacijskog dijabetesa.
Godine 2024. dojenčad je bila izložena toplinskim valovima gotovo pet puta češće nego djeca rođena u razdoblju od 1986. do 2005. godine.
"Na globalnoj razini, procjenjuje se da je 1,5 milijarda djece izložena toplinskim valovima koji postaju sve češći, dugotrajniji ili intenzivniji", stoji u izvješću.
Prema općim preporukama WHO-a, trudnice bi tijekom vrućina trebale piti puno tekućine, po potrebi hladiti vrat i stopala vlažnim krpama te, kad god je to moguće, planirati aktivnosti za hladnije dijelove dana.
Zdravstvene vlasti trebale bi imati uspostavljene sustave ranog upozoravanja i poduzeti više koraka kako bi podigle svijest obitelji o opasnostima, navodi se u izvješću.
Također se moraju pripremiti na pružanje skrbi većem broju trudnica i dojenčadi s obzirom na to da raste broj iznimno vrućih dana.
Kako bi se to postiglo, potrebno je prikupiti više podataka na svim razinama, što će nadležnim tijelima omogućiti točnu procjenu toga koji rizici rastu i u kojoj mjeri, ističe WHO.
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