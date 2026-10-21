Vrućine sve opasnije za trudnice i bebe, WHO upozorava na ozbiljne posljedice za novorođenčad

WHO se u izvješću poziva na studiju iz 2024. godine, objavljenu u časopisu Nature, prema kojoj bi se taj rizik mogao povećati za čak 26 posto. U istoj se studiji navodi da izloženost ekstremnim vrućinama tijekom trudnoće također povećava rizik od mrtvorođenosti, prirođenih anomalija kod novorođenčadi te gestacijskog dijabetesa.