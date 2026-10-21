Oko 100 ročnika zbog zdravstvenih razloga nije završilo vojnu obuku, MORH mijenja pravila

"Budući da je riječ o vojnoj obuci koja je zahtjevna i fizički i psihički, da za ročnike to nije uobičajen boravak, nego borave u vojnim objektima i 60 dana i to intenzivno, može doći do promjene zdravstvenog stanja, a u nekim slučajevima je i došlo, pa je tada potrebno utvrditi da li i dalje postoji ili ne postoji sposobnost za obnašanje dužnosti u Hrvatskoj vojsci", rekao je Jušić.