Vlasnik Manchester Cityja mogao bi biti prisiljen prodati klub: "Imamo ovlasti to provesti"

Govoreći o mogućnosti da IFR pokrene istragu protiv Manchester Cityja, Kogan je izjavio: "Neću dopustiti da me se prisili na donošenje suda o ovome prije nego što dobijemo odgovore na sva pitanja. Tek tada ćemo odlučiti hoćemo li pokrenuti vlastitu istragu, donijeti zaključke i odrediti daljnje korake. Donositi odluke unaprijed bila bi golema pogreška.”