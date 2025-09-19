N1

Ukočenost vrata može biti povremena ili česta pojava. Nastaje zbog naglog pokreta, nepravilnog spavanja ili kao posljedica ozljede ili hernije diska. Kao prva pomoć mogu se koristiti kreme ili masti koje hlade, topli ili hladni oblozi i lijekovi koji opuštaju mišiće. Postoje i vježbe koje će vratiti stvari na svoje mjesto. Ako se radi o dugotrajnoj ukočenosti ili onoj koja se stalno ponavlja, potrebno je posjetiti liječnika.

Svi su barem jednom imali ukočen vrat.

Više je razloga zašto dolazi do ove pojave, a jedan od razloga je i spavanje u neobičnom položaju ili na kauču. Dobra je vijest da se ukočenost može tretirati i to na više načina.

Ipak, u određenim je slučajevima potrebno posjetiti liječnika.

Kako prepoznati ukočenost vrata?

Ukočenost vrata je pojam za bilo kakve promjene u vratu koje uzrokuju smanjenu pokretljivost vrata, a uz to se javljaju bol i neugoda. Mogu se javiti i trnci u vratu, ramenima ili rukama.

Ukočenost se može pojaviti rijetko, dok se kod drugih može događati učestalo i onda se radi o kroničnoj ukočenosti.

Jednako tako, ukočenost vrata se može javiti i s drugim simptomima poput mučnine, povišene temperature ili glavobolje. U ovim se slučajevima može raditi o ozbiljnoj infekciji, meningitisu.

Zašto dolazi do ukočenosti vrata?

Razloga za ukočenost je više. Razlog može biti bezopasan poput spavanja na lošem jastuku ili na kauču. Osim toga, vrat se može ukočiti i zbog predugog gledanja u ekrane s vratom prema dolje, a može ga uzrokovati i nagli pokret ili uklješteni živac.

Do ukočenosti dolazi i zbog stresa, trzajne ozljede nastale zbog automobilske nesreće, sportske ozljede ili zbog bolesti poput artritisa ili meningitisa. Važno je reagirati na vrijeme kako bi se olakšali simptomi i mišići opustili.

Što napraviti kod ukočenog vrata?

Ova neugodna pojava može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana, ovisno o intenzitetu ukočenosti. Ipak, dobra je vijest da postoji više metoda kako si možete pomoći.

Pomoći će kreme i masti koje se mogu kupiti u ljekarni, a koje služe upravo za to. One u sebi imaju sastojke koje hlade ukočeno područje. Pomoći će i topli ili hladni oblozi. Može se uzeti zamrznuto povrće iz zamrzivača, omotati u krpu i staviti na vrat.

Kada liječnik odobri, mogu se prakticirati i određene vježbe za vrat, kao i lijekovi protiv bolova ili oni za opuštanje mišića. Nekada će ukočenost vrata prestati sama od sebe.

Vježbe za ukočenost vrata

Kako bi se olakšali simptomi i povećala pokretljivost vrata, mogu se raditi vježbe za vrat. Vrlo su jednostavne i rade se u sjedećem ili stajaćem položaju. Važno je da se rade polagano, bez naglih pokreta.

1. Glava naprijed-nazad

Glava se lagano nagne prema naprijed i zadrži pet sekundi, vrati u početnu poziciju pa se isto ponovi. Nakon toga se glava naginje prema iza, zadrži i vrati. Ista se radnja radi lijevo i desno, tako da pogled prati pomicanje vrata.

2. Glava u stranu

Glavu lagano nagnite u desnu stranu, kao da desnim uhom želite dotaknuti desno rame. Zadržite oko sedam sekundi i vratiti u početni položaj. Ponovite vježbu sedam puta i onda isto napravite na drugu stranu.

3. Krugovi s ramenima

Stanite uspravno. Istovremeno ramenima obje ruke radite krugove prema nazad i ponovite pet puta. Nakon toga isto radite prema naprijed.

4. Uvlačenje brade

Ova vježba je jednostavna. Pogled je prema podu, ali u daljinu, a vrat pokušavate vući prema nazad, tako da dobijete podbradak. Možete si pomoći i prstom koji držite na bradi. Zadržite u položaju kratko, vratite i ponovite nekoliko puta.

Ove i slične vježbe možete vidjeti u videu ispod:

Kada je ukočenost vrata opasna?

Ako se uz ukočenost vrata javljaju i drugi simptomi poput mučnine ili povraćanja, povišene temperature, zbunjenosti, nedostatak energije, gubitak apetita, potrebno je posjetiti liječnika.

Ovdje se može raditi o meningitisu koji se tretira drugačije od obične ukočenosti vrata.

Jednako tako, kada se često javljaju ovakvi problemi s vratom treba posjetiti liječnika.

U ovom se slučaju može raditi o ozljedi vrata ili o herniji diska, što zahtijeva detaljniju obradu poput magnetske rezonance.

U nekim će slučajevima ovaj problem riješiti fizikalna terapije, a u drugim će biti potrebna operacija.

Zaključak

Ukočenost vrata je neguodna pojavu koju su svi iskusili barem jednom u životu. Može trajati i do nekoliko tjedna, a postoje načini kako se tretira.

Ipak, kada se uz nju jave simptomi poput mučnine, gubitka apetita ili povišene temperature potrebno je posjetiti liječnika.