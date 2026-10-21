Jajnici nakon menopauze prolaze kroz velike promjene, znanstvenici otkrili što se događa tijekom starenja

Francesca Duncan, izvanredna profesorica reproduktivne znanosti u medicini na Medicinskom fakultetu Feinberg Sveučilišta Northwestern, izjavila je da "u jajniku dolazimo do točke bez povratka kada je riječ o plodnosti – on više ne proizvodi jajne stanice. Usudila bih se reći da većina ljudi pretpostavlja kako ti jajnici samo stoje ondje i ne rade ništa, slično slijepom crijevu."