vladimir ćupić
Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je 'crno brdo' otrovnog otpada
Vladimir Ćupić je u fokus javnosti došao nakon razgovora za Novosti u svibnju prošle godine, kad je novinaru Draganu Grozdaniću ispričao kako je došlo do toga da na dijelu njegova zemljišta bude smješteno "crno brdo".
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Među četvero osumnjičenih za potpaljivanje požara na području Zadarske županije je i Vladimir Ćupić, jedan od vlasnika zemljišta u Biljanima Donjima, na kojem se nalazi oko 140.000 tona odbačenog, kancerogenog otpada, doznaje 24sata.
Riječ je o trosci iz bivše Tvornice elektroda i ferolegura iz Šibenika.
Zajedno s još dvojicom hrvatskih državljana srpske nacionalnosti te državljankom Poljske, uhićen je te mu je sudac Županijskog suda u Zadru, Hrvoje Visković odredio jednomjesečni istražni zatvor.
Terete se zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti, za što je predviđena kazna do 10 godina zatvora. No, sudac Visković tvrdi da postoji mogućnost prekvalifikacije kaznenog djela u terorizam. No, to ovisi o rezultatima istrage.
Ćupić je, pak, u fokus javnosti došao nakon razgovora za Novosti u svibnju prošle godine, kad je novinaru Draganu Grozdaniću ispričao kako je došlo do toga da na dijelu njegova zemljišta bude smješteno "crno brdo".
On je nakon smrti djeda naslijedio velik komad zemlje na rubu sela. Kad je boravio u katastru, upoznao je osobu koja mu se predstavila kao agent za nekretnine i upitala ga bi li bio spreman iznajmiti dio zemljišta. Rekli su mu da će ondje biti građevinski materijal i kontejneri. Na račun je na ime najma dobio 60.000 kuna. Njemu je, pak, bio obećan posao čuvara za plaću od 11.000 kuna mjesečno.
No, kamioni su ubrzo počeli dovoziti trosku iz TEF-a, čime je nastalo "crno brdo", odnosno oko 140.000 tona odbačenog, kancerogenog materijala.
"Cijelo selo me mrzilo zbog toga pa nisam tada imao potrebu sebe pravdati preko medija, čekao sam da selo shvati što je bilo i da sam bio prevaren", ispričao je Ćupić lani za tjednik Novosti.
Sanacija zemljišta završena je krajem prošlog mjeseca.
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