Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je 'crno brdo' otrovnog otpada

On je nakon smrti djeda naslijedio velik komad zemlje na rubu sela. Kad je boravio u katastru, upoznao je osobu koja mu se predstavila kao agent za nekretnine i upitala ga bi li bio spreman iznajmiti dio zemljišta. Rekli su mu da će ondje biti građevinski materijal i kontejneri. Na račun je na ime najma dobio 60.000 kuna. Njemu je, pak, bio obećan posao čuvara za plaću od 11.000 kuna mjesečno.