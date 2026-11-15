Dok je u razvijenim državama socijalna zaštita gotovo univerzalna, u najsiromašnijima je ima tek približno svaka deseta osoba. Razlike su vidljive i u izdvajanjima: bogate zemlje za socijalnu zaštitu, uključujući mirovine, troše između 15 i 20 posto BDP-a, a najsiromašnije oko jedan posto.