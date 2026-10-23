POSLOVNA STRATEGIJA
Kineski div osvaja svijet: Do kraja desetljeća će većinu automobila proizvoditi u inozemstvu
Kineski Chery očekuje da će do kraja godine više od polovice vozila koja izvozi proizvoditi u inozemstvu, a do 2030. taj bi udio trebao porasti za 70 posto, rekao je izvršni potpredsjednik Zhang Guibing.
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Trenutno Chery u inozemstvu proizvodi oko 48 posto izvezenih vozila, rekao je Zhang.
Kompanija je počela proizvoditi više vozila na stranim tržištima ne samo radi prodaje nego i radi otvaranja radnih mjesta i suradnje s tamošnjim tehnološkim tvrtkama.
"Postupno želimo što veći dio proizvodnje premjestiti na tržišta na kojima poslujemo", rekao je Zhang na događaju u sjedištu kompanije u Wuhuu.
Chery prodaje marke automobila Omoda i Jaecoo i spada među kineske proizvođače koji mijenjaju globalnu automobilsku industriju u prvom redu naprednom tehnologijom. Prednost su mu i cijene s kojima se tradicionalni proizvođači teško mogu natjecati.
Kompanija je objavila i da će od 2027. početi graditi stanice za brzo punjenje i pohranu energije u zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske i Tajlanda. Za iduću godinu najavili su i robotaksije, za početak na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Podaci europske udruge proizvođača ACEA-a pokazuju da je u Europi u prvih devet mjeseci ove godine registrirano 260.650 novih Cheryjevih vozila, uključujući marke Omoda, Jaecoo i Jetour, čak 3,6 puta više nego u istom razdoblju lani.
Samo u rujnu u Europi je registrirano 52.801 novo Cheryjevo vozilo, gotovo trostruko više nego lani. Time su se modeli kineske kompanije približili Kiji južnokorejskog Hyundai Groupa, pokazuju podaci ACEA-e.
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