Ovoj tvrtki je Filipovićevo ministarstvo povjerilo posao popisivanja cijena

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja više od dva mjeseca nije uspjelo postići dogovor s najvećim maloprodajnim lanacima u Hrvatskoj o tome da im svaka dva tjedna dostavljaju cijene 365 namirnica. Tek su tri lanca, Konzum, KTC i Tommy odlučili surađivati s ministarstvom i slati cijene.

Cijene je potom ministarstvo objavljivalo na vladinoj aplikaciji “Kretanje cijena” koja je osmišljena kako bi vlada pomogla građanima oko odluke gdje im je najisplativije kupovati usred općeg poskupljenja cijena. Mnogima nije jasno zašto se vlada uopće upustila u kreiranje takve aplikacije.

“Ja ne znam zašto bi država morala proizvoditi aplikaciju kada se jednostavnom uredbom može odlučiti da primjerice sve što se prodaje u supermaketima mora biti objavljeno online. Kao što je Izrael recimo napravio 2014. godine. Onda su se pojavile razne aplikacije koje su bili agregatori i uspoređivale cijene. Građani su skidali aplikacije, stavljali gdje žive, pa aplikacija pokaže gdje su proizvodi najjeftiniji. Ali, meni je dosta čudno da aplikaciju radi država”, komentirala je za N1 izradu te aplikacije ekonomistica Vedrana Pribičević.

Cijene ostalih sedam trgovačkih lanaca koje su odbile surađivati s ministarstvom, ministarstvo je odlučilo prikupljati samo, a javnost i medije zanimalo je kako će to učiniti, dok ministar Davor Filipović, na jednoj od konferencija za medije nije otkrio da će za popisivanje cijena ostalih lanaca angažirati tvrtku.

“Nije se ništa promijenilo, od početka imamo tri lanca – Tommy, Konzum i KTC koji su se izuzetno ponijeli prema svim hrvatskim građanima jer su dostavili zatražene cijene za oko 350 proizvoda. Druge lance smo još jednom ovaj tjedan pozvali da se dobrovoljno priključe inicijativi no nisu to napravili. Mi smo te cijene popisali i građani od danas imaju na aplikaciji 10 lanaca i moći će donositi informirane odluke o kupovini i odlučiti kome dati povjerenje. Za popisivanje smo angažirali tvrtku koja se specijalizirano time bavi i ona će to obavljati dok god bude potrebe za aplikacijom. Trošak je ispod 200.000 kuna ispod godinu dana”, rekao je Filipović.

N1 je od 1. ožujka 2023. godine od Ministarstva tražio da nam dostave podatke tko će i kako odrađivati posao, a odgovor smo dobili tek 4. travnja.

Odgovor ministarstva prenosimo u cijelosti:

“Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena („Narodne novine” br. 3/2023) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo je točkom 3. da intenzivira aktivnosti koje će potrošačima omogućiti praćenje kretanja cijena roba te njihovu usporedbu na različitim prodajnim i uslužnim mjestima radi potpunog, pravodobnog i cjelovitog informiranja potrošača.

Slijedom navedenog, Ministarstvo je trgovcima (10 trgovaca koji svojim prihodom čine 83 posto tržišnog udjela u Republici Hrvatskoj) uputilo poziv za dostavljanje maloprodajnih cijena i to najviše cijene artikla/robe u trgovačkom lancu, u izvještajnom razdoblju, za pojedini artikl/robu s unaprijed određenog popisa koji čini 78 kategorija proizvoda.

Tri trgovca (Konzum, Tommy i KTC) potvrdila su sudjelovanje u realizaciji mehanizma praćenja cijena kako bi zajednički provodili temeljna načela Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a to su načelo zaštite potrošača i načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena te je s istima sklopljen Sporazum o suradnji na provedbi aktivnosti praćenja kretanja maloprodajnih cijena.

Budući da 7 trgovačkih lanaca (Lidl, Kaufland, Spar, Studenac, Plodine, NTL, Mlin i pekare) nije pristalo na dobrovoljno dostavljanje cijena, bilo je potrebno angažirati vanjske popisivače cijena koji će 2 puta mjesečno popisivati cijene s unaprijed utvrđenog popisa proizvoda koji se nalaze i u drugim trgovačkim lancima.

Sukladno navedenom, Ministarstvo je provelo postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti 26.000,00 € bez PDV-a.

Popis gospodarskih subjekata kojima je upućen zahtjev za dostavu ponuda:

1. 4 MARKET RESERACH d.o.o.

2. IPSOS d.o.o.

3. Hendal d.o.o.

4. Promocija plus d.o.o.

5. APRIL 8 d.o.o.

Ponuditelji koji su dostavili svoje ponude prema redoslijedu zaprimanja:

1. Promocija plus d.o.o.

2. Hendal d.o.o.

3. 4 MARKET RESERACH d.o.o.

Ponuda ponuditelja 4 Market Research d.o.o. sukladno kriteriju za odabir ocijenjena je ekonomski najpovoljnijom ponudom.

Slijedom navedenog, Ministarstvo je 6. ožujka 2023. izdalo narudžbenicu broj N-2023-00219 dobavljaču 4 MARKET RESEARCH d.o.o. za popisivanje cijena 2 x mjesečno u razdoblju od 15. ožujka do 31. prosinca 2023. u iznosu od 24.360,00 € bez PDV-a, odnosno 30.450,00 € s PDV-om.

Tvrtka m(Research osnovana je 2001. u Grazu i jedna je od najvećih tvrtki za istraživanje tržišta u Austriji s brojnim nacionalnim i međunarodnim klijentima, kojima pomaže riješiti važne poslovne i tržišne izazove kroz analizu informacija o odgovarajućem tržištu. U Zagrebu je 2018. osnovala svoj prvi međunarodni ured koji će pokrivati tržište Jugoistočne Europe”, piše u odgovoru Ministarstva gospodarstva.

