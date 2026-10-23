AI BALON JE PUKAO?
Šest najbogatijih ljudi na svijetu izgubilo je u četvrtak 130 milijardi dolara, evo što se dogodilo
Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i još trojica milijardera pretrpjeli su goleme financijske gubitke u samo nekoliko sati, a neki su izgubili i desetke milijardi dolara.
Šest najbogatijih ljudi na svijetu izgubilo je u četvrtak ukupno 130 milijardi dolara nakon naglog pada dionica tehnoloških kompanija, potaknutog obnovljenim sumnjama ulagača u održivost stotina milijardi dolara koje kompanije ulažu u infrastrukturu umjetne inteligencije.
Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Michael Dell i Mark Zuckerbergpretrpjeli su ukupne gubitke od čak 130 milijardi dolara, dok su dionice Tesle, SpaceX-a, Amazona, Googlea, Della i Mete pale.
Muskovo bogatstvo smanjilo se za 74 milijarde dolara, na 914,7 milijardi dolara, zaključno s četvrtkom poslijepodne. Dionice SpaceX-a pale su za gotovo devet posto, unatoč tome što je kompanija u utorak izvijestila o povećanju prihoda od 161 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ulagači su zabrinuti zbog manjka novčanog toka od 35 milijardi dolara, kao i Muskove potvrde da kompanija razmatra spajanje s Teslom, piše Forbes BiH.
Pad dionica
Dionice Tesle također su pale za dva posto, iako je kompanija neočekivano ostvarila 1,5 milijardi dolara slobodnog novčanog toka u trećem tromjesečju. Tesla je smanjila i planirane kapitalne izdatke za ovu godinu s više od 25 milijardi dolara na 20 milijardi dolara, dok ulagači čekaju više informacija o njezinim projektima u području umjetne inteligencije i robotike.
Jeff Bezos, osnivač Amazona i druga najbogatija osoba na Forbesovoj listi milijardera, izgubio je 11 milijardi dolara. Dionice Amazona pale su za gotovo pet posto, nakon šire rasprodaje dionica povezanih s tehnologijom i umjetnom inteligencijom.
Suosnivači Googlea Larry Page i Sergey Brin, koji zauzimaju treće i četvrto mjesto na popisu najbogatijih, zajedno su izgubili 15 milijardi dolara nakon što su dionice Googlea pale za više od tri posto.
Michael Dell, peti najbogatiji čovjek na svijetu, izgubio je 12 milijardi dolara, dok su dionice Dell Technologiesa pale za sedam posto.
Mark Zuckerberg izgubio je 18 milijardi dolara nakon što su dionice Mete pale za osam posto. Pad je uslijedio nakon što je kompanija povećala donju granicu procjene kapitalnih ulaganja za pet milijardi dolara te sada očekuje ulaganja u rasponu od 135 do 145 milijardi dolara.
Zašto su ulagači zabrinuti?
Nakon što su Meta i Tesla u srijedu objavile poslovne rezultate za treće tromjesečje, među ulagačima su se pojavile dvije različite zabrinutosti povezane s ulaganjima u umjetnu inteligenciju.
Meta je prijavila rast prihoda od 26 posto u odnosu na prethodnu godinu i kapitalne izdatke od 34,9 milijardi dolara tijekom tromjesečja. Kompanija je također smanjila planirana ulaganja, što otvara pitanje hoće li se tako velika potrošnja na umjetnu inteligenciju dugoročno isplatiti.
S druge strane, Tesla je iznenadila ulagače ostvarivši 1,5 milijardi dolara slobodnog novčanog toka, dok su analitičari očekivali odljev od 4,9 milijardi dolara. Međutim, smanjenje godišnjeg plana kapitalnih izdataka s više od 25 milijardi dolara na 20 milijardi dolara izazvalo je zabrinutost da kompanija sporije od očekivanog razvija projekte povezane s umjetnom inteligencijom i robotikom.
Koliko sada iznosi njihovo bogatstvo?
Prema procjenama Forbesa, zaključno s 15 sati po istočnoameričkom vremenu u četvrtak, Muskovo bogatstvo iznosilo je 917,6 milijardi dolara, što je znatno manje nego dan ranije, kad je nakratko ponovno stekao status bilijunaša.
Bezosovo bogatstvo procjenjuje se na 370,4 milijarde dolara, Pageovo na 266,9 milijardi dolara, Brinovo na 245,7 milijardi dolara, Dellovo na 236,6 milijardi dolara, a Zuckerbergovo na 221,5 milijardi dolara.
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