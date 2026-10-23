Šest najbogatijih ljudi na svijetu izgubilo je u četvrtak 130 milijardi dolara, evo što se dogodilo

Muskovo bogatstvo smanjilo se za 74 milijarde dolara, na 914,7 milijardi dolara, zaključno s četvrtkom poslijepodne. Dionice SpaceX-a pale su za gotovo devet posto, unatoč tome što je kompanija u utorak izvijestila o povećanju prihoda od 161 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ulagači su zabrinuti zbog manjka novčanog toka od 35 milijardi dolara, kao i Muskove potvrde da kompanija razmatra spajanje s Teslom, piše Forbes BiH.