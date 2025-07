Milijarderi imaju plan B u slučaju nuklearnog rata: "Već imaju bunkere"

Tijekom gostovanja u podcastu The Diary of a CEO, istraživačka novinarka i finalistkinja za Pulitzerovu nagradu Annie Jacobsen govorila je o katastrofalnim posljedicama nuklearnog rata i upozorila da bi u manje od sat i pol moglo nestati 60 posto čovječanstva. No istaknula je i jednu "točkicu" na karti gdje bi šanse za opstanak još postojale.