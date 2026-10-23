Milanović upozorio na najveći izazov za Hrvatsku: "To traje jako dugo"

Milanović je u prigodnom obraćanju ocijenio kako Hrvatska "i previše živi od turizma". Osim Dubrovnika, Splita, Trogira, Zadra i Šibenika ljudi u Hrvatsku iz Europe i svijeta uglavnom dolaze radi stvari kao što je Biokovo, dolaze radi sunca i mora, to je naša konkurentska prednost koju mnogi drugi nemaju. I to treba posebno štititi, poručio je.