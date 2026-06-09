Elon Musk je na putu da postane prvi bilijunaš na svijetu. Koliko je to zapravo velik iznos?

Musk već posjeduje dionice i opcije vrijedne 273 milijarde dolara zahvaljujući svojoj ulozi izvršnog direktora Tesle. No ako inicijalna javna ponuda dionica (IPO) tvrtke SpaceX – njegove kompanije za svemirske tehnologije i umjetnu inteligenciju – prođe prema planu sljedećeg tjedna, mogao bi uskoro steći dodatnih 841 milijardu dolara. (Posjedovao bi gotovo polovicu dionica SpaceX-a, čija bi ukupna vrijednost prema procjenama nakon IPO-a mogla doseći 1,77 bilijuna dolara.), piše CNN.