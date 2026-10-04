RAST KAMATNIH STOPA
Svjetske burze pale, u fokusu cijene nafte i prinosi na obveznice
Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale jer se cijena nafte i prinosi na obveznice kreću na povišenim razinama i jer se očekuje daljnje povećanje kamatnih stopa središnjih banaka kako bi suzbile inflaciju.
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Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks skliznuo 1,3 posto, na 51.176 bodova, a S&P 500 0,3 posto, na 7.722 boda. Nasdaq je, pak, ojačao 0,45 posto, na 27.190 bodova.
U prvim danima prošloga tjedna tržište je bilo pod pritiskom jer nema napretka u razgovorima između SAD-a i Irana o okončanju rata i otvaranju Hormuškog tjesnaca, ključnog puta za izvoz nafte s Bliskog istoka.
Prinosi na američke obveznice na najvišim razinama
Zbog toga cijene nafte znatno osciliraju na povišenim razinama. A to podržava strahovanja od jačanja inflacije i daljnjeg povećanja kamata američke središnje banke.
Zbog toga su prinosi na dugoročne američke državne obveznice dosegnuli najviše razine u 20-ak godina, znatno više od 5 posto, što negativno utječe na tržište dionica.
Ipak, pred kraj tjedna burzovni su indeksi ublažili gubitke, nakon što je potpredsjednik Feda Philip Jefferson kazao da bi središnja banka trebala biti strpljiva prije novog povećanja kamatnih stopa. Zbog toga su splasnule špekulacije da će Fed već u listopadu dodatno podići kamatne stope, nakon što ih je u rujnu povećao za 0,25 postotnih bodova.
Slabost američkog tržišta rada
Tim više što je u petak objavljeno da je u SAD-u u rujnu broj radnih mjesta porastao za samo 29.000, dok su analitičari očekivali oko 90.000. Pritom su revidirani podaci pokazali da je i prethodnih mjeseci bilo otvoreno znatno manje radnih mjesta nego što je prvotno objavljeno.
Zbog slabosti tržišta rada, ulagači se nadaju da Fed neće žuriti s daljnjim povećanjem kamata.
Na tržištu se sada procjenjuje da postoji manje od 25 posto izgleda da će Fed na sjednici krajem listopada dodatno povećati kamate, dok su početkom tjedna ti izgledi iznosili gotovo 70 posto.
Među rijetkim dobitnicima bio je prošloga tjedna tehnološki sektor, posebice dionice proizvođača čipova, što se zahvaljuje daljnjim velikim ulaganjima u razvoj infrastrukture za umjetnu inteligenciju.
Zahvaljujući tome, Nasdaq indeks završio je tjedan u plusu.
No, na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 2,2 posto, na 10.461 bod, dok je frankfurtski DAX pao 0,7 posto, na 25.231 bod, a pariški CAC 2,2 posto, na 7.897 bodova.
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