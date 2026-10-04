Svjetske burze pale, u fokusu cijene nafte i prinosi na obveznice

Ipak, pred kraj tjedna burzovni su indeksi ublažili gubitke, nakon što je potpredsjednik Feda Philip Jefferson kazao da bi središnja banka trebala biti strpljiva prije novog povećanja kamatnih stopa. Zbog toga su splasnule špekulacije da će Fed već u listopadu dodatno podići kamatne stope, nakon što ih je u rujnu povećao za 0,25 postotnih bodova.