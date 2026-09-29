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Napad na energetiku

Iran odgovorio Trumpu prijetnjom: "Ako mi ne možemo prodavati naftu, nitko neće"

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Hina
|
29. ruj. 2026. 10:40
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U.S. President Donald Trump looks on, at Shannon Airport in Ireland, September 13, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Kylie Cooper/REUTERS

Iran je zaprijetio napadima na energetsku infrastrukturu u regiji ako mu i dalje bude onemogućena prodaja nafte, izvijestila je u utorak iranska državna novinska agencija IRNA.

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"U regiji u kojoj mi ne možemo prodavati naftu, nitko neće prodavati naftu, a ako naša sigurnost nije zajamčena, nijedna infrastruktura neće biti sigurna", rekao je predsjednik iranskog parlamenta Mohammed Bagher Ghalibaf, prema navodima IRNA-e. 

Ghalibaf je reagirao na govor američkog predsjednika Donalda Trumpa na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda prošlog tjedna, u kojem je ponovno zaprijetio snažnim vojnim udarima na Iran.

Američka vojska od sredine srpnja provodi pomorsku blokadu brodova koji pokušavaju uploviti u iranske luke ili iz njih isploviti, zbog čega je iranska trgovina naftom gotovo zaustavljena.

Ukidanje blokade jedan je od ključnih iranskih zahtjeva u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata.

Iran i oružane skupine povezane s njim posljednjih su mjeseci optuživani za napade na energetsku infrastrukturu u susjednim arapskim državama, uključujući naftovode i rafinerije.

Teme
bliski istok iran nafta napad na energetsku infrastrukturu

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