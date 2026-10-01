OPET ZATVARAJU SLAVINU
Kina zaustavila izvoz goriva u svijet, strahuje se od novog udara na svjetsko tržište
Kineske rafinerije obustavile su izvoz naftnih proizvoda u sve regije osim Hong Konga i Makaa, rekla su za Reuters u četvrtak četiri upućena izvora, opteretivši time dodatno svjetska tržišta već slabo opskrbljena zbog rata u Iranu.
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Peking je ograničio izvoz goriva u ožujku, nakon što je početak američko-izraelskog rata protiv Irana poremetio isporuke bliskoistočne nafte u Kinu, najvećeg svjetskog uvoznika.
U razdoblju od srpnja do rujna ograničenja su ponovo ublažena. Sada Peking ponovno nastoji u prvom redu osigurati opskrbu domaćeg tržišta i državna naftna kompanija PetroChina u srijedu je otkazala nekolicinu pošiljki benzina i kerozina koje su bile planirane za listopad, rekla su tri neimenovana izvora za Reuters.
Većinu sada otkazanih pošiljki kompanija se bila obvezala isporučiti u protekla dva tjedna, dodali su izvori, koji su za Reuters govorili pod uvjetom da ostanu anonimni jer nisu ovlašteni razgovarati s medijima.
Službeni Peking na mjesečnoj razini određuje izvozne kvote radi upravljanja opskrbom gorivom, no u Kini je u četvrtak započeo praznik koji traje tjedan dana, a rafinerije nisu dobile zeleno svjetlo za listopadske isporuke goriva u inozemstvo.
Nije jasno hoće li Peking nastaviti izdavati izvozne dozvole idući tjedan
Rafinerija Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC) nije zakazala isporuke goriva u vrijeme praznika, rekao je četvrti izvor.
PetroChina, ZPC i Komisija za nacionalni razvoj i reforme nisu u prazničkom tjednu odgovorili na Reutersov upit da komentiraju navode izvora.
Kina ima najveće rafinerijske kapacitete u svijetu, no u izvozu goriva obično kaska za Indijom i Južnom Korejom, napominje Reuters.
Trenutno nije jasno hoće li Peking nastaviti izdavati izvozne dozvole rafinerijama kad praznik idući tjedan završi, rekli su izvori, dodavši da će to ovisiti o razinama domaćih zaliha goriva te o rafinerijskoj proizvodnji.
U srpnju kineske rafinerije bile su povećale izvoz nakon što je Peking ublažio izvozna ograničenja, a podaci kineske carinske službe pokazali su da je ukupni obujam isporuka benzina, dizela i kerozina u kolovozu dosegnuo 4,58 milijuna tona.
U rujnu su rafinerije za izvoz utovarile 1,4 milijuna tona dizela, 500 tisuća tona benzina i najmanje dva milijuna tona kerozina, uključujući pošiljke za Hong Kong i Makao, pokazale su trgovinske procjene.
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