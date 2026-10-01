Kina zaustavila izvoz goriva u svijet, strahuje se od novog udara na svjetsko tržište

U razdoblju od srpnja do rujna ograničenja su ponovo ublažena. Sada Peking ponovno nastoji u prvom redu osigurati opskrbu domaćeg tržišta i državna naftna kompanija PetroChina u srijedu je otkazala nekolicinu pošiljki benzina i kerozina koje su bile planirane za listopad, rekla su tri neimenovana izvora za Reuters.