DRAMA NA TRGU KRALJA TOMISLAVA
Kaos u centru Zagreba: Napali taksista i teško ga ozlijedili. Pretukli i mladića koji mu je priskočio u pomoć
U središtu Zagreba u subotu rano ujutro fizički su napadnuta dvojica stranih državljana, od kojih je jedan zadobio teške ozljede, izvijestila je policija.
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Prema policijskom priopćenju, incident se dogodio 18. listopada oko 3 sata na Trgu kralja Tomislava, nakon nesuglasica oko pružanja taksi usluge. Nepoznati počinitelj tada je fizički napao 32-godišnjeg taksista, stranog državljanina s reguliranim boravkom u Hrvatskoj.
U pomoć napadnutom vozaču priskočio je 22-godišnji strani državljanin, kojeg su potom fizički napali nepoznati muškarac i nepoznata žena. Nakon napada udaljili su se s mjesta događaja.
Obojici ozlijeđenih liječnička pomoć pružena je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Ondje je utvrđeno da je 32-godišnji taksist teško ozlijeđen, dok je 22-godišnjak zadobio lakše ozljede.
Policija provodi kriminalističko istraživanje.
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