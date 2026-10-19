"Osjećam se odgovornom za Plenkovićev politički put, upisala sam ga u HDZ. On je na neki način politički baby boy"

„Šef Sabora kaže da je neprihvatljivo skandirati Hitleru, a ispred njega sjedi čovjek koji je veličao Pavelića i on ga drži na tom mjestu. Predsjednik Sabora je predsjednik Sabora i zahvaljujući ruci čovjeka koji je veličao Pavelića i za to se nije ispričao, već je postao junak. Predsjednik države Milanović sretne tog istog Dabru u Mikanovcima i pozdravi ga s 'Gdje si, ustašo?', a ovaj njemu vraća 'Gdje si, domobrane'. To je kao zgodno zafrkavanje, to je kao smiješno. Meni, primjerice, nije. Ali kad se pred ljudima na takav način šalite s izvorom zla, s ljudima iz prošlosti koji su bili sinonim zla, onda to mladi koji slušaju nekako logično prevode: 'To je u redu, to se smije', pa se to proširi i do Adolfa“, kazala je.