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NASRED ULICE

VIDEO / Usred bijelog dana u Trilju pretučena dva muškarca: Policija privela osmoricu

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Hina
|
29. ruj. 2026. 23:03
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Trilj, tučnjava
Facebook / Screenshot

Zbog fizičkog sukoba u utorak u Trilju policija iz Sinja je privela osam muškaraca i nad njima provodi kriminalističko istraživanje, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija u utorak navečer.

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Do sukoba je došlo oko 15:55 sati u Trilju u ulici sv. Mihovila.

Policajci Policijske postaje Sinj odmah su po zaprimljenoj dojavi o sukobu izašli na mjesto događaja i u postaju doveli osam osoba nad kojima je u tijeku kriminalističko istraživanje, rekli su u policiji. Dodali su kako se od tih osam osoba nad trojicom provodi istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničko ponašanje.

Dvije osobe, kako navodi policija, koje su imale vidljive površinske ozljede odbile su da ih se odvede na pružanje liječničke pomoći.

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Teme
obračun policija trilj tučnjava

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