VIDEO / Usred bijelog dana u Trilju pretučena dva muškarca: Policija privela osmoricu

Policajci Policijske postaje Sinj odmah su po zaprimljenoj dojavi o sukobu izašli na mjesto događaja i u postaju doveli osam osoba nad kojima je u tijeku kriminalističko istraživanje, rekli su u policiji. Dodali su kako se od tih osam osoba nad trojicom provodi istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničko ponašanje.