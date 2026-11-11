Na upite prvookrivljenog direktora Drave International Zvonka Bedea zašto mu, nakon izbijanja požara, nije dostavio zapisnik s podatcima o vrijednostima tlaka i količine vode Varžić je rekao da to nije napravio zato što ispitivanje nije potpuno završeno, za razliku od ispitivanja radne opreme, koje je završeno i gdje je zapisnik dostavljen tvrtki.