nastavak suđenja
Prije požara u tvrtki Drava International nije dovršena kontrola hidrantske mreže
U nastavku suđenja za veliki požar plastike u osječkoj tvrtki Drava international u listopadu 2023. godine, svjedok Darije Varžić u srijedu je potvrdio da je uoči izbijanja požara u tvrtki započela, ali ne i dovršena kontrola ispravnosti hidrantske mreže.
Kao direktor Zavoda za unaprjeđivanje sigurnosti Varžić je u iskazu na osječkom Općinskom sudu rekao da se kontrola mora obaviti jednom godišnje, a sastoji se od provjere tehničke dokumentacije, uspoređivanja sa stvarnim stanjem, kontrole ispravnosti svih hidranata te provjere tlaka i količine vode na hidraulički najnepovoljnijem i najudaljenijem hidrantu.
Varžić tvrdi da mu nije poznato je li tijekom višegodišnjih ispitivanja koje je obavljao zavod tvrtki Drava International ikada izdana negativna ocjena stanja hidrantske mreže.
Ustvrdio je da se točno ne sjeća kada je započelo nedovršeno ispitivanje 2023. godine, ali misli da je započelo blizu vremena izbijanja požara koji je buknuo 4. listopada te godine.
Na upite obrane nije mogao potvrditi je li to bilo 26. rujna 2023. budući da se taj datum spominje u sudskom spisu, ali da je njihov djelatnik započeo s tim ispitivanjem istovremeno s početkom ispitivanja radne opreme u tvrtki.
"Zasigurno znam da je kolega obavio samo kontrolu tlaka i količine vode na hidraulički najnepovoljnijem hidrantu, ali ne i ostale postupke. Ne mogu točno tvrditi kakav je bio rezultat, ali na temelju svih ranijih ispitivanja mogu zaključiti da su tlak i količina vode bili zadovoljavajući", rekao je Varžić.
Na upit obrane zašto započeta kontrola nije završena svjedok nije konkretno odgovorio, navodeći da su dvojica djelatnika bila upućena na ispitivanje radne opreme, od kojih je djelatnik strojarske struke imao opremu za ispitivanje tlaka i količine vode pa je obavio taj segment ispitivanja.
Na upite prvookrivljenog direktora Drave International Zvonka Bedea zašto mu, nakon izbijanja požara, nije dostavio zapisnik s podatcima o vrijednostima tlaka i količine vode Varžić je rekao da to nije napravio zato što ispitivanje nije potpuno završeno, za razliku od ispitivanja radne opreme, koje je završeno i gdje je zapisnik dostavljen tvrtki.
Na daljnje upite zašto započeta kontrola nije nastavljena i završena idućeg dana svjedok je rekao da se to nije dogodilo zbog zauzetosti djelatnika tvrtke drugim poslovima, jer postoji tjedni raspored obavljanja poslova kojeg se pridržavaju.
Obrana: Svjedok svjesno izbjegava odgovoriti na pitanja vezana za pregled hidrantske mreže
Obrana je uložila primjedbu na iskaz svjedoka, smatrajući da svjesno izbjegava odgovoriti na pitanja vezana za pregled hidrantske mreže 2023. što bi kao direktor zavoda morao znati, a nova rasprava zakazana je za 16. prosinca.
Veliki požar uskladištene plastike na otvorenom prostoru u tvrtki Drava International u osječkom prigradskom naselju Brijest, buknuo je 4. listopada 2023. poslije ponoći, a u višednevnom gašenju je sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca.
Tijekom intervencije tri vatrogasca su ozlijeđena, od kojih jedan teže, a zbog posljedica požara i velikih količina dima Osječko-baranjska županija proglasila je stanje velike nesreće.
Vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te djelatnici tvrtke Zoran Zatko i Vinko Lovrić uhićeni su 17. siječnja 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora.
Tužiteljstvo tereti okrivljenika, ali i tvrtku, da su skladištili otpadnu plastiku na neuređenoj prirodnoj površini znatno većoj od dozvoljene pa su takvim nepravilnim odlaganjem, skladištenjem i miješanjem raznih vrsta opasnog i plastičnog otpada, izazvali požar velikih razmjera koji je nastao 4. listopada 2023. uslijed kemijsko-fizikalnog procesa i samozapaljenja otpada.
Tereti ih se da nisu postavili adekvatne naprave za zaštitu od požara, nisu izveli i održavali vatrogasne putove i prosjeke niti održavali pristup za vatrogasna vozila.
Sumnja se da nisu održavali hidrante, koji tijekom požara nisu bili u ispravnom stanju, nisu imali potrebni tlak vode te da je više hidranata bilo nedostupno i da pritisak u ispravnom dijelu hidrantske mreže bio nedovoljan.
Novi požar plastike u toj tvrtki ponovno se dogodio 7. kolovoza 2024. i ubrzo je ugašen, a očevidom je utvrđeno da je izbio zbog tehničkog uzroka, odnosno kratkog spoja između dva dalekovoda izazvanog aluminijskom folijom. Još jedan požar u tvrtki dogodio se i početkom rujna 2026. godine, ali je, nakon intervencije vatrogasaca, brzo lokaliziran i saniran.
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