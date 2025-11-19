Svjedok na suđenju za "Dravu international": Na više mjesta bilo je otvora u ogradi

Na upite obrane rekao je kako ne zna kako su vještaci utvrđivali uzrok požara te da to treba pitati vještake, a također nije mogao objasniti proturječnosti u zapsiniku o očevidu u kojem se prvo navodi da mjesto očevida osigurava policija, a potom da policija to mjesto ne osigurava. Obrana je uložila primjedbu na iskaz, smatrajući ga nevjerodostojnim i neistinitim, ističući kako svjedok evidentno ne želi odgovarati na pitanja kojima bi svoj rad ili rad svoje očevidne ekipe doveo u pitanje.