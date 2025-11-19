Suđenje se nastavlja 9.12.
Svjedok na suđenju za "Dravu international": Na više mjesta bilo je otvora u ogradi
U nastavku suđenja za veliki požar u osječkoj tvrtki "Drava International" očevidni policajac Goran Galić u srijedu je kazao kako je očevidom utvrđeno da je na više mjesta bilo otvora u ogradi tvrtke, s kojih su izuzeti uzroci žice, ali ne zna je li ta žica bila predmet vještačenja s ciljem pronalaska bioloških tragova.
U iskazu na osječkom Županijskom sudu Galić je kazao da je na očevidu sudjelovao kao kriminalistički tehničar, a s obzirom da s državnim odvjetništvom komuniciraju kriminalistički istražitelji, a ne tehničari, ne može odgovoriti je li na očevidu bio i državni odvjetnik.
Potvrdio je da je sudjelovao i u drugom očevidu, čija je svrha bila utvrđivanje uzroka požara, u čemu nisu sudjelovali inspektori zaštite od požara, jer su bili nazočni vještaci iz Centra za kriminalistička vještačenja "Ivan Vučetić", a što je, kako navodi, uobičajena procedura.
Na upite obrane rekao je kako ne zna kako su vještaci utvrđivali uzrok požara te da to treba pitati vještake, a također nije mogao objasniti proturječnosti u zapsiniku o očevidu u kojem se prvo navodi da mjesto očevida osigurava policija, a potom da policija to mjesto ne osigurava. Obrana je uložila primjedbu na iskaz, smatrajući ga nevjerodostojnim i neistinitim, ističući kako svjedok evidentno ne želi odgovarati na pitanja kojima bi svoj rad ili rad svoje očevidne ekipe doveo u pitanje.
Policajac Marin Jukić posvjedočio je da je tijekom očevida popisivao uzorke tla s raznih lokacija koje su prikupljali kriminalistički tehničari, a svrha očevida bila je utvrditi je li tlo bilo onečišćeno.
Navodi da tim očevidnim radnjama nije bio prisutan državni odvjetnik, već je postupao prema nalozima nadređenih iz policije, a ne zna je li Državno odvjetništvo prepustilo provođenje očevida policiji. Mislim da je rađen očevid o tome je li uzrok požara bila ljudska radnja, ali nisu mi poznati rezultati takvog istraživanja, dodao je svjedok.
Potvrdio je kako je na drugom očevidu, u kojemu je sudjelovao, trebalo izvagati uzorke plastičnih materijala poput PVC folije, prešanih boca i politetenskih boca, koje su donosili radnici "Drava Internationala", ali ne zna tko je njima naložio da to čine.
Uz obranu, na iskaz svjedoka primjedbu je uložio i prvookrivljeni vlasnik tvrtke Zvonko Bede, posebice na dio iskaza da je tijekom očevida izuzet PVC materijal, ustvrdivši kako takav materijal tvrtka nikada nije prerađivala.
Novi svjedoci pred sudom u prosincu
Suđenje se nastavlja 9. prosinca, ispitivanjem novih svjedoka. Veliki požar uskladištene plastike na otvorenom prostoru u tvrtki "Drava International" u osječkom prigradskom naselju Brijest, buknuo je 4. listopada 2023. poslije ponoći, a u višednevnom gašenju je sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca.
Tijekom intervencije tri vatrogasca su ozlijeđena, od kojih jedan teže, a zbog posljedica požara i velikih količina dima Osječko-baranjska županija proglasila je stanje velike nesreće. Vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te djelatnici tvrtke Zoran Zatko i Vinko Klarić uhićeni su 17. siječnja 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora.
Tužiteljstvo tereti okrivljenika, ali i tvrtku, da su skladištili otpadnu plastiku na neuređenoj prirodnoj površini znatno većoj od dozvoljene pa su takvim nepravilnim odlaganjem, skladištenjem i miješanjem raznih vrsta opasnog i plastičnog otpada, izazvali požar velikih razmjera koji je nastao 4. listopada 2023. uslijed kemijsko-fizikalnog procesa i samozapaljenja otpada.
Tereti ih se da nisu postavili adekvatne naprave za zaštitu od požara, nisu izveli i održavali vatrogasne putove i prosjeke niti održavali pristup za vatrogasna vozila.
Sumnja se da nisu održavali hidrante koji tijekom požara nisu bili u ispravnom stanju, nisu imali potrebni tlak vode te da je više hidranata bilo nedostupno i da pritisak u ispravnom dijelu hidrantske mreže bio nedovoljan.
Novi požar plastike u toj tvrtki ponovno se dogodio 7. kolovoza 2024. i ubrzo je ugašen, a očevidom je utvrđeno da je izbio zbog tehničkog uzroka, odnosno kratkog spoja između dva dalekovoda izazvanog aluminijskom folijom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare