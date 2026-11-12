Oglas

slijedi očevid

Tragedija u centru Splita: Dijete preminulo nakon pada

author
N1 Info
|
12. stu. 2026. 09:07
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_200317_15997697
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na mjestu događaja obavit će se očevid i provest će se kriminalističko istraživanje.

Oglas

Splitska policija izvijestila je da je jutros oko 07,10 sati zaprimila informaciju da je u centru grada Splita pronađeno ozlijeđeno dijete. Djelatnici hitne medicinske pomoći odveli su ga na pružanje liječničke pomoći.

Dijete je dovezeno u KBC Split bez znakova života. Odmah su poduzete mjere oživljavanja, no unatoč svim naporima medicinskog tima, nažalost, utvrđena je smrt djeteta, izvijestili su iz bolnice.

Na mjestu događaja obavit će se očevid i provest će se kriminalističko istraživanje. Prema do sada prikupljenim informacijama ozljede su posljedice pada.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dijete split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ