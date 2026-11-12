slijedi očevid
Tragedija u centru Splita: Dijete preminulo nakon pada
Na mjestu događaja obavit će se očevid i provest će se kriminalističko istraživanje.
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Splitska policija izvijestila je da je jutros oko 07,10 sati zaprimila informaciju da je u centru grada Splita pronađeno ozlijeđeno dijete. Djelatnici hitne medicinske pomoći odveli su ga na pružanje liječničke pomoći.
Dijete je dovezeno u KBC Split bez znakova života. Odmah su poduzete mjere oživljavanja, no unatoč svim naporima medicinskog tima, nažalost, utvrđena je smrt djeteta, izvijestili su iz bolnice.
Na mjestu događaja obavit će se očevid i provest će se kriminalističko istraživanje. Prema do sada prikupljenim informacijama ozljede su posljedice pada.
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