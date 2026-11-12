SNAŽNA CIKLONA
Opasna meteorološka situacija iznad Hrvatske: Meteorolozi upozoravaju na snažno pogoršanje vremena
Donosimo prognozu vremena za narednih nekoliko dana. Kakav nas vikend očekuje?
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Pred nama je izrazito dinamična i potencijalno opasna meteorološka situacija koja će tijekom četvrtka i petka donijeti jače pogoršanje vremena diljem Hrvatske. Dok je zapadnu Europu, osobito Portugal i Španjolsku, pogodila snažna atmosferska rijeka s Atlantika uzrokujući obilnu kišu i olujan vjetar, nad Sredozemljem se upravo u današnjim jutarnjim satima razvija duboka ciklona koja povlači veliku količinu vlage prema Jadranu i Hrvatskoj. Ovakav razvoj događaja rezultirat će i kod nas vrlo velikim količinama oborina i olujnim vjetrom, a u petak i naglim zahladnjenjem uz snijeg u gorju.
Danas će središte te duboke sredozemne ciklone još uvijek biti zapadnije od Italije, ali će se njezina topla fronta pružati u smjeru Hrvatske što nam donosi veliku količinu toplog i vrlo vlažnog zraka. Nabijanjem te vlage na pojas Dinarida dolazi do obilnih oborina u relativno uskom pojasu od Istre, Kvarnera do Gorskog kotara i dijelova Like gdje će danas kiša biti najobilnija. Povremene kiše bit će i u drugim dijelovima Hrvatske, ali u značajno manjoj količini. Zbog te obilne kiše i opasnosti od bujičnih i urbanih poplava DHMZ je za Primorsko-goransku županiju izdao narančasti stupanj Meteoalarma. Narančasto upozorenje vrijedi i za cijeli obalni pojas i Liku zbog vrlo jakog i olujnog juga. Temperatura zraka će danas biti viša od prosječne i uglavnom će se poslijepodne kretati između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.
Sutra će se ciklona premještati izravno preko Hrvatske prema istoku. S njezine stražnje strane, sa sjevera europskog kontinenta, se spušta osjetno hladniji zrak. Premještanje hladne fronte preko našeg područja uzrokovat će nagli preokret vjetra i temperature. Kišovito će biti i sutra, ali će vjetar već tijekom jutra u sjevernim kopnenim krajevima okrenuti na jak sjeverac. Prodor hladnijeg zraka i u Slavoniji će već prijepodne i sredinom dana biti obilježen jakim i olujnim udarima sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, a na sjevernom Jadranu će u to vrijeme naglo zapuhati jaka i olujna bura uz mogućnost orkanskih udara što će zasigurno dovesti do brojnih prometnih ograničenja. Poslijepodne će u Gorskom kotaru i Lici kišu zamijeniti snijeg uz vjerojatno stvaranje snježnog pokrivača pa će vozačima kroz taj dio Hrvatske trebati zimska oprema. Do večeri će se bura proširiti do srednje Dalmacije, a samo će na krajnjem jugu još puhati jako jugo i jugozapadni vjetar. Oborine će poslijepodne prestati na sjeveru zemlje, a navečer i u noći na subotu prestanak oborina se očekuje i u drugim dijelovima Hrvatske kao najava povoljnijeg vikenda.
Subota nam nosi mirnije vrijeme uz postupno slabljenje bure na Jadranu. Bit će uglavnom suho i pretežno sunčano, samo još rano ujutro na krajnjem jugu zemlje može biti kiše. Ostat će hladnije, na kopnu ponegdje i uz slab mraz i mjestimičnu jutarnju maglu.
Hladno će biti i nedjeljno jutro, u unutrašnjosti uz mraz i mjestimičnu maglu. Danju djelomično sunčano uz ponovno okretanje vjetra na južne smjerove. Poslijepodne i navečer na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru opet dolazi naoblačenje uz mjestimičnu kišu kao uvod u novo ciklonalno, kišno i južno vrijeme početkom sljedećeg tjedna.
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