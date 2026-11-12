Opasna meteorološka situacija iznad Hrvatske: Meteorolozi upozoravaju na snažno pogoršanje vremena

Sutra će se ciklona premještati izravno preko Hrvatske prema istoku. S njezine stražnje strane, sa sjevera europskog kontinenta, se spušta osjetno hladniji zrak. Premještanje hladne fronte preko našeg područja uzrokovat će nagli preokret vjetra i temperature. Kišovito će biti i sutra, ali će vjetar već tijekom jutra u sjevernim kopnenim krajevima okrenuti na jak sjeverac. Prodor hladnijeg zraka i u Slavoniji će već prijepodne i sredinom dana biti obilježen jakim i olujnim udarima sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, a na sjevernom Jadranu će u to vrijeme naglo zapuhati jaka i olujna bura uz mogućnost orkanskih udara što će zasigurno dovesti do brojnih prometnih ograničenja. Poslijepodne će u Gorskom kotaru i Lici kišu zamijeniti snijeg uz vjerojatno stvaranje snježnog pokrivača pa će vozačima kroz taj dio Hrvatske trebati zimska oprema. Do večeri će se bura proširiti do srednje Dalmacije, a samo će na krajnjem jugu još puhati jako jugo i jugozapadni vjetar. Oborine će poslijepodne prestati na sjeveru zemlje, a navečer i u noći na subotu prestanak oborina se očekuje i u drugim dijelovima Hrvatske kao najava povoljnijeg vikenda.