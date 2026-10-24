OPASNE POJAVE
Nadbiskup Uzinić o Torcidi: "Svjedočili smo sramotnom veličanju nacizma i ustaštva"
Riječki nadbiskup Mate Uzinić osudio je veličanje nacizma i ustaštva te antisemitske povike dijela pripadnika Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu. Istodobno je upozorio da osuda takvih postupaka ne smije prerasti u novu mržnju i pozive na linč.
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Nadbiskup Mate Uzinić se na događaje osvrnuo u objavi na Facebooku, u kojoj je razmatrao nedjeljno evanđelje i upozorio na sve prisutniji govor mržnje u društvu.
"Moramo jasno osuđivati nepravdu, nasilje i zločine, ali pritom razlikovati čovjeka od njegovih postupaka i ne dopustiti da nas opravdana osuda zla pretvori u ljude koji mrze", poručio je nadbiskup.
"Takvo ponašanje zaslužuje nedvosmislenu osudu"
Posebno se osvrnuo na nedavne događaje u Splitu.
"U Splitu smo svjedočili sramotnom veličanju nacizma i ustaštva te antisemitskim povicima dijela pripadnika navijačke skupine Torcida. Nakon svega što znamo o zločinima tih ideologija, takvo ponašanje zaslužuje nedvosmislenu osudu. Ono nema nikakve veze s ispravnim navijanjem. Ljubav prema vlastitom klubu ne dokazuje se mržnjom prema drugima", napisao je Uzinić.
Naglasio je, međutim, da odgovornost za takve postupke ne smije biti povod za osudu svih pripadnika neke skupine.
"Ne smijemo sve pripadnike neke skupine poistovjetiti s onima koji su počinili zlo niti zaboraviti da i oni koji šire mržnju ostaju ljudi čije dostojanstvo trebamo poštovati, premda njihove postupke moramo osuditi i za njih tražiti odgovornost. Borba protiv mržnje gubi vjerodostojnost ako se i sama pretvori u mržnju", upozorio je.
Upozorio na širenje mržnje u društvu
Nadbiskup je poručio da se govor mržnje ne pojavljuje samo na stadionima, nego i na društvenim mrežama, u političkim raspravama, javnim istupima, obiteljima i vjerskim zajednicama.
"Koliko je samo predrasuda prema ljudima zbog njihove nacionalnosti, rase, spolne orijentacije ili vjere! Zbog tih predrasuda često zaboravljamo da poštovanje prava drugih ne umanjuje naša vlastita prava, nego pridonosi izgradnji društva u kojemu svi mogu živjeti u slobodi, miru i dostojanstvu", istaknuo je.
Pozvao je na odbacivanje uvreda i neprijateljstva te na izgradnju mira koji se temelji na pravdi, istini i dijalogu.
"Lakše je na uvredu odgovoriti uvredom, a na mržnju mržnjom, nego zaustaviti taj krug i odlučiti se za put koji nam pokazuje Isus Krist", poručio je.
Uzinić je upozorio i na proturječje između pozivanja na vjerske i nacionalne vrijednosti te opravdavanja nasilja.
"I danas se događa da se ljudi pozivaju na Boga, vjeru, narod i domovinu, a istodobno opravdavaju mržnju, isključivanje i nasilje prema drugima", naveo je.
Zaključio je da se ljubav prema Bogu ne može odvojiti od ljubavi prema čovjeku te da se poštovanje i dostojanstvo moraju odnositi na sve ljude, uključujući one s kojima se ne slažemo.
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