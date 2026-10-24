Nadbiskup Uzinić o Torcidi: "Svjedočili smo sramotnom veličanju nacizma i ustaštva"

"Ne smijemo sve pripadnike neke skupine poistovjetiti s onima koji su počinili zlo niti zaboraviti da i oni koji šire mržnju ostaju ljudi čije dostojanstvo trebamo poštovati, premda njihove postupke moramo osuditi i za njih tražiti odgovornost. Borba protiv mržnje gubi vjerodostojnost ako se i sama pretvori u mržnju", upozorio je.