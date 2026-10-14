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STIŽE POJAČANJE S KOPNA

VIDEO / Veliki požar na Ugljanu: Gusti, crni dim vidi se iz Zadra

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N1 Info , Hina
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14. lis. 2026. 13:47
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Vatrogasci 193
Vatrogasci 193/Facebook

Nešto iza podneva izbio je požar u tvrtki Kali tuna na otoku Ugljanu kojega gase lokalna dobrovoljna vatrogasna društva (DVD), dok su iz Zadra trajektom poslane dvije cisterne, doznaje se od zapovjednika vatrogasne zajednice Zadarske županije Mateja Rudića.

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"Riječ je o otvorenom skladištu tvrtke Kali tuna, gdje je puno paleta i drugog zapaljivog materijala, ribarskih mreža i gorivog materijala. Na terenu su dobrovoljna vatrogasna društva Preko, Kali, Kuljica, Pašman i Tkon, a iz Zadra trajektom stižu dvije cisterne. Intervencija je u tijeku, no niti jedan stambeni objekt nije ugrožen", izjavio je Rudić.

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požar požar ugljan

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