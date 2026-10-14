VIDEO / Veliki požar na Ugljanu: Gusti, crni dim vidi se iz Zadra

"Riječ je o otvorenom skladištu tvrtke Kali tuna, gdje je puno paleta i drugog zapaljivog materijala, ribarskih mreža i gorivog materijala. Na terenu su dobrovoljna vatrogasna društva Preko, Kali, Kuljica, Pašman i Tkon, a iz Zadra trajektom stižu dvije cisterne. Intervencija je u tijeku, no niti jedan stambeni objekt nije ugrožen", izjavio je Rudić.