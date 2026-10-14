"Plenkovićev nastup bio je toksičan i skandalozan. Za Liku je odgovoran onaj tko ima moć, a to je on"

"Plenković u jednom trenutku ima par minuta duhovitog, sarkastičnog pripovijedanja o opoziciji i taman pomislite da govori kao pristoji premijer, a onda mu izleti da baca biserje pred svinje i to je strašno. Nastala je velika priča s mucicama, a ovo je 10 puta gore. Opozicija je trebala izaći kad je to rekao, ali oni su izašli prerano. Velika je rupa čitavog sustava kod nas predsjednik Sabora Gordan Jandroković - dok on ne skupi snage i kaže premijeru da nije dogovorio na pitanje i da mu daje još dvije minute, nemamo formalnih uvjeta za odgovornost. Ako me ignorirate, nema razgovora", ocijenio je Puhovski.