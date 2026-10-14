ŽARKO PUHOVSKI
"Plenkovićev nastup bio je toksičan i skandalozan. Za Liku je odgovoran onaj tko ima moć, a to je on"
Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je, kod naše Nine Kljenak u Novome danu, jučerašnju raspravu o prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića i njegovom izvještaju o stanju nacije.
Puhovski smatra da nismo čuli odgovore na neka od bitnih pitanja, ali i da su bitna pitanja tek sporadično postavljena.
"Iz dobrote srca svoga premijer zapravo kaže ‘Vlada je učinila nešto što ne bi morala činiti', što je inače vrlo rijetka pojava u politici bilo gdje, ali pogotovo u Hrvatskoj, a pokazuje pokušaj da to što se mora učiniti zaogrne u privid dobre volje. Nismo čuli odgovore na neka od bitnih pitanja, a bitna pitanja su samo sporadično postavljena. Raspravu su obilježila preigravanja i proigravanja, umjesto da se stvarno neka tema postavi", kazao je Puhovski.
"Pomalo toksičan i skandalozan" nastup premijera
Premijerov nastup smatra skandaloznim i pomalo toksičnim.
"Pokazalo se pomalo toksičnim što Andrej Plenković nastavlja tradiciju Ive Sanadera i Zorana Milanovića - ne toliko time što vrijeđa one koji postavljaju pitanja, koliko time što naprosto ne odgovara na pitanja. Skandalozno je što ne odgovara i vrijeđa one koji su postavili pitanja. Svima je ispalo iz glave, a pogotovo njemu da kao premijer razgovara sa svojim poslodavcima. Prema poslodavcima morate pokazati neku vrstu odgovornosti, a kod njega nema nikakve svijesti o tome da bi imao odgovornost spram tih ljudi", istaknuo je politički filozof.
Dodao je kako prava tema nije je li Lika zatrovana – vjeruje da nije - nego radi li se na trovanju Like.
"Korupcija ovdje nije ključno pitanje, iako jest problem, ključno je pitanje sposobnost da se povijesno misli, da se bude svjestan da ono što činimo danas ima posljedice na ono što će biti sutra. Za Hrvatsku je važno da se pokazalo da nema nikakve ekologijske svijesti osim u manjem dijelu stranačkih skupina ili nevladinih udruga", rekao je.
"Za Liku je odgovoran onaj tko ima moć: Plenković"
Na pitanje koga smatra odgovornim za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Lici, Puhovski je odgovorio da je odgovoran onaj koji ima moć, a to su Plenković i vlada.
"Odgovoran je onaj tko ima moć. Plenković ima pravo kad kaže da samo oni mogu riješiti problem i to je notrona istina. Imaju moć pa su odgovorni", naglasio je.
Puhovski kaže kako je cijeli Plenkovićev "galimatijas bio pun neukusnih i prostačkih tema te da je strašno što je rekao da "baca biserje pred svinje".
"Plenković u jednom trenutku ima par minuta duhovitog, sarkastičnog pripovijedanja o opoziciji i taman pomislite da govori kao pristoji premijer, a onda mu izleti da baca biserje pred svinje i to je strašno. Nastala je velika priča s mucicama, a ovo je 10 puta gore. Opozicija je trebala izaći kad je to rekao, ali oni su izašli prerano. Velika je rupa čitavog sustava kod nas predsjednik Sabora Gordan Jandroković - dok on ne skupi snage i kaže premijeru da nije dogovorio na pitanje i da mu daje još dvije minute, nemamo formalnih uvjeta za odgovornost. Ako me ignorirate, nema razgovora", ocijenio je Puhovski.
"Plenković ne može izgubiti"
Bio je kritičan i prema nastupu Siniše Hajdaša Dončića, za kojeg smatra da kopira najgore od Milanovića i Plenkovića, pa ne reagira argumentima niti odgovara na postavljena pitanja. Pohvalio je Sandru Benčić, rekavši da je bila "najsvjetlija točka" i Arsena Bauka, a spomenuo je i "političku zaljubljenost" Magdalene Komes u Plenkovića.
"Komes je Hajdašu Dončiću rekla da shvati da uvrede ne čine premijera, ali onda mu kaže da pogleda Plenkovića. Ako itko vrijeđa, onda je to Plenković - ta politička zaljubljenost pokazuje da imamo slabe šanse izvući se iz ovoga", kazao je Puhovski.
"Nominalno gledano, igra je odigrana, karte su podijeljene i Plenković ne može izgubiti. On će sigurno pobijediti na glasanju i pitanje je bilo samo ne hoće li se promijeniti ishod, nego hoćemo li čuti nešto novo, ali toga je bilo jako malo", zaključio je.
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