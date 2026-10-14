"HDZ će izgubiti izbore"
Kekin pobrojala kada je u Saboru osjetila "susramlje"
Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin bila je gošća naše Hanan Nanić s kojim je razgovarala o raspravi u Saboru o opozivu premijera Andreja Plenkovića i njegovom izvješću o stanju nacije.
"Jučerašnju raspravu obilježio je jako loš, ispodprosječan i promašen nastup predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivirao one koji su predlagali opoziv predsjednika Vlade”, komentirao je Gordan Jandroković maratonsku raspravu o opozivu premijera Andreja Plenkovića koju je inicirao SDP.
"Osjetila sam susramlje, evo i kada"
Ivana Kekin navela je da je puno puta tijekom jučerašnje rasprave u Saboru osjetila "susramlje":
"Osjetila sam ga kada se naš premijer, dok se govorilo u umirovljenici koja živi sa 700 eura, u svojoj fotelji previjao od smijeha. Osjetila sam ga kada je mrtav hladan rekao da on nema nikakve veze s Likom i Gospićem. Kada je nekoliko puta poručio građanima Like da nikome nije ništa i da se nitko nije niti prehladio. On iz svoje zagrebačke fotelje ljudima, čija djeca idu nekoliko kilometara od tog odlagališta u školu, poručuje da nikome nije ništa. Osjećala sam susramlje kada je govorio da ne zna zbog čega je smijenio Mikulića. U tim situacijama sam osjećala susramlje. Nisam osjećala susramlje dok je čelnik oporbe govorio o stvarnim životima građana koji žive sa 700, 800 eura mjesečno dok im se predsjednik Vlade sa svojim ručicama ruga."
"HDZ će izgubiti iduće izbore"
Zastupnica navodi da je cilj opoziva da se vladajuće pozive na odgovornost i da pred zastupnicima i građanima odgovore na presudna pitanja:
"Imamo predsjednika Vlade koji se jučer smijao na Zekanovićeva dobacivanja, samo da vidimo na koji je level HDZ sveo Parlament i to govori da im je jasno kuda idu - imaju najniži rejting unazad dvije godine, rejting je u padu tijekom više mjeseci, mi sa SDP-om imamo više nego oni i koalicijski partneri i došla je frka oko toga da će se izgubiti idući izbori. I izgubit će iduće izbore i trebaju izgubiti iduće izbore jer nisu u stanju preuzeti odgovornost nego se građanima rugaju u licu."
"Vrijeme je da Plenković padne"
"Imamo čovjeka koji zastupnicima govori da ’ćemo se igrati malo čvršće’, koji prijeti zastupnicama, a ekomafiji koja mu je uvela četiri milijuna tona otpada ne prijeti, zdravstvenoj mafiji ne prijeti, Beroš je i dalje član HDZ-a u mirovanju, čovjek koji ima optužnicu da se zločinački udruživao i krao iz bolnice, u kojoj sad radi. Htjela bih imati premijera koji kada čuje da Medikolu dajemo 20 milijuna samo ove godine, da poludi i kaže ’opa mucice, igrat ćemo se čvršće’ Medikolu, a ne zastupnicima. On to radi na ovaj način i zato je vrijeme da padne", dodala je Kekin.
Navodi da se Plenković nije ugledao na zapadne demokracije i da je pitao zastupnicu Dušicu Radojčić "tko ste vi da mi postavljate pitanje":
"Mi imamo neke druge u susjedstvu na koje se Plenković ugledao, ali svakako ne u zapadne demokracije. Ljudi vide kako žive, a Vlada ne preuzima odgovornost ni za što", rekla je.
"Nisu građani baš pali na glavu nakon što su saznali što se dogodilo u Lici. Ti spinovi više ne pale, oni to ne osjećaju i oni će to još više zaoštriti do izbora", dodaje.
"Za godinu i pol su izbori i HDZ ćemo poslati u povijest", govori komentirajući posljednje ankete CRO Demoskopa.
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