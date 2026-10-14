Kekin pobrojala kada je u Saboru osjetila "susramlje"

"Osjetila sam ga kada se naš premijer, dok se govorilo u umirovljenici koja živi sa 700 eura, u svojoj fotelji previjao od smijeha. Osjetila sam ga kada je mrtav hladan rekao da on nema nikakve veze s Likom i Gospićem. Kada je nekoliko puta poručio građanima Like da nikome nije ništa i da se nitko nije niti prehladio. On iz svoje zagrebačke fotelje ljudima, čija djeca idu nekoliko kilometara od tog odlagališta u školu, poručuje da nikome nije ništa. Osjećala sam susramlje kada je govorio da ne zna zbog čega je smijenio Mikulića. U tim situacijama sam osjećala susramlje. Nisam osjećala susramlje dok je čelnik oporbe govorio o stvarnim životima građana koji žive sa 700, 800 eura mjesečno dok im se predsjednik Vlade sa svojim ručicama ruga."