Veliko iznenađenje u Münchenu: "Naše tržište se osipa, a pogledajte što se događa u Hrvatskoj"

"U širem gospodarskom kontekstu, izazovi s kojima se suočavaju pojedina europska tržišta, uključujući Austriju i Njemačku, utječu i na uvjete financiranja. U usporedbi s brojnim drugim državama članicama Europske unije, troškovi refinanciranja za građane i poslovne subjekte u Hrvatskoj trenutačno su povoljniji. Može se ocijeniti da je stanje na hrvatskom tržištu zasad stabilno. Nadamo se da se poteškoće i tržišne turbulencije prisutne u brojnim europskim zemljama neće značajnije preliti na domaće tržište", zaključuje Franolić.