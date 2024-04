Može li Možemo uspjeti odmakom od SDP-a? Puhovski: “Pogriješili su kad im je taktika postala strategija”

Podijeli :

Poziciju koju je Možemo! zauzeo lani u ljeto odlukom da na izbore ide samostalno, a ne u očekivanoj koaliciji s SDP-om, zatim i jesenas kada su istaknuli Sandru Benčić kao "premijersku kandidatkinju" ta je stranka zadržala sve do danas, tjedan dana prije parlamentarnih izbora.

Štoviše, u međuvremenu je Možemo! tu poziciju dodatno potvrdio odbijanjem ulaska u široku koaliciju nazvanu Rijeke pravde kojoj je kumovao predsjednik Zoran Milanović, ali i držanjem distance spram samog “kuma” te koalicije nakon što je najavio da će poslije izbora on biti kandidat za premijera.

Prema anketnim projekcijama, teško da će koalicija okupljena oko SDP-a sama imati dovoljnu parlamentranu većinu da formira vladu. U tome će, po svemu sudeći, trebati podršku sa strane.

Odbacuju ikakvu suradnju s desnicom

Možemo! bi vjerojatno bio u toj kombinaciji, ali ako za konačnu dobitnu kombinaciju bude potrebna i podrška neke desne stranke – Domovinskog pokreta ili Mosta – Možemo! u tome ne bi sudjelovao. Tako, naime, tvrdi Sandra Benčić, sukoordinatorica stranke.

“Za nas dolazi u obzir koalicija od centra nalijevo i vjerujemo da ćemo uspjeti formirati većinu. Ne dolazi u obzir podržati ulazak desnice u tu vladu ili većinu. Bit ćemo brana desnici jer nikad ne bismo mogli dozvoliti da u hrvatskoj vladi imamo ljude koji ne vjeruju u ono što je temelj našeg društvenog ugovora, a to je jednakost svih naših građana”, poručila je Benčić s prošlonedjeljnog gostovanja u Točki na tjedan na N1.

Je li Možemo! sam sebe onemogućio?

Je li ta beskompromisna pozicija Možemo!, kao svojevrsnog preostalog čuvara lijevog krila političke scene dobra predizborna taktika? Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da je od početka taktika Možemo! trebao biti oštar napad na SDP.

“Pogotovo u trenutku kad je Milanović preuzeo hermafroditsku ulogu koju sada ima. Time bi se njima priklonio dio ljudi s ljevice i liberalnog usmjerenja koji se zgražaju nad Milanovićem, a ipak žele promjenu. To mi se čini ispravnom taktikom. Međutim, mislim da su Možemo! iz te taktike napravili strategiju i to mi se čini pogrešnim”, kaže.

Ako se doista ide na smjenu HDZ-a, takva taktika ih, objašnjava, ne bi trebala onemogućavati da nakon izbora iz Sabora podržavaju moguću manjinsku vladu u kojoj bi bila i neka desna stranka.

“Osuđuju se na poziciju kakvu ima Most”

No je li taj zasad nepopustljiv stav Možemo! problem za SDP u eventualnim poslijeizbornim kalkulacijama?

“Imamo sada opciju dviju desnih vlada. Jednu bi vodio Milanović, a drugu Plenković, s tim da bi onda Milanovićeva bila desnija. U tom slučaju nije moguća ikakva druga većina osim one u kojoj bi na Milanovićevoj strani bili i Domovinski pokret i Most. To bi onda za nekoga s ljevice bila situacija u kojoj bi imao opciju izbora između Scile i Haribde. Utoliko mislim da je to strategijski pogrešno sa strane Možemo!. Ako tako nastave, onda se ne radi samo o taktici da se privuku ljudi razočarani Milanovićem, nego se Možemo! osuđuje na poziciju kakvu ima Most – dugtrajnog oporbenjačkog statusa”, smatra Puhovski.

Nakon izbora Možemo! bi imalo još jednu opciju – reći da je Milanović “manje zlo” od Plenkovića pa iz parlamenta dati podršku njegovoj vladi. Puhovski smatra da to ne bi izgledalo kao prevara birača “ako situacija bude takva da se HDZ ne može drugačije maknuti”.

U četiri godine nisu stvorili mrežu organizacija

S druge strane, Možemo! je četiri godine bio parlamentarna stranka, i to ne nevažna, koja se od lokalne (zagrebačke) aktivističke platforme etablirala u ozbiljnu stranku na nacionalnoj razini. No, jesu li dovoljno iskoristili to vrijeme kako bi se organizacijski proširili? Puhovski drži da je riječ o svojevrsnom generacijskom problemu.

“Možda govorim iz pozicije stare generacije, ali čini mi se da nova generacija političarki i političara vjeruje da se najveći dio političkih problema rješava komunikacijski i medijski. A naprosto nemaju u glavi ono što je u Americi prastara tradicija – da se ide od kuće do kuće i razgovara s ljudima. Oni to rade sada, nekoliko dana prije izbora, obično na trgovima i tržnicama pa koga tamo nađu proglase ga “predstavnicima naroda”. Oni nemaju, uvjetno govorim, u svakoj krčmi jednog svog čovjeka i na svakom internetskom forumu jednog svog čovjeka. Tako se stvari rade i u krčmi i na internetu. A oni se nisu ni organizirali u nizu sredina jer su s prezirom gledali na organizacijska pitanja, istovremeno opteretivši stranku jakim statutarnim regulama za ulazak u članstvo. To im se sada osvećuje”, kazao je Puhovski.

“Sadržajno vode dobru kampanju, ali…”

Sadržajno, kaže, Možemo! vode dobru kampanju, ali parlamentarni izbori iziskuju više od toga.

“Očitio imaju premalo ljudi koje lokalna zajednica pozna. Čak i u maloj Hrvatskoj treba u svakoj izbornoj jedinici imati stožer ljudi koji dobro poznaju situaciju i koje građani tamo dobro poznaju”, ustvrdio je Puhovski.

