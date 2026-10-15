NAGRAĐEN U TORINU
FOTO / Ovaj SUV osvojio je nagradu za dizajn interijera, evo čime je impresionirao žiri
Hibridni SUV za sve vrste cesta nagrađen je u Torinu za interijer koji objedinjuje profinjen dizajn, inteligentnu funkcionalnost i svakodnevnu upotrebljivost — filozofiju koja se proteže daleko izvan kabine.
Neke automobilske nagrade slave ono što odmah privlači pozornost. Druge prepoznaju promišljenost koja ostaje prepoznatljiva dugo nakon prvog dojma. Na dodjeli Torino Automotive Design Award (TADA) 2026. iCAUR V27 osvojio je nagradu za najbolji dizajn interijera u kategoriji premium automobila, čime je njegov prepoznatljiv pristup dizajnu dospio na međunarodnu pozornicu.
Nagrada dodijeljena 11. rujna odaje priznanje interijeru „Interstellar Cockpit” modela V27 i dodatno potvrđuje dizajnerski jezik „Future-Classic” koji iCAUR razvija — pristup koji povezuje bezvremenske vizualne reference, suvremenu tehnologiju i jasnu usmjerenost na to kako ljudi doista upotrebljavaju svoje automobile.
Ovo priznanje ima posebnu težinu u Torinu, gradu duboko ukorijenjenom u povijesti automobilskog dizajna i usko povezanom s nekima od najutjecajnijih dizajnerskih kuća u industriji. U okviru nagrade TADA, čiju dodjelu organizira Salone Auto Torino, ocjenjuje se automobilski dizajn iz šire perspektive, uzimajući u obzir ne samo estetski izraz nego i kreativnost, funkcionalnost, korisničko iskustvo i promjene u načinu na koji se mobilnost razvija. Za V27 upravo se ta kombinacija pokazala ključnom.
Kabina osmišljena za život, a ne samo za specifikacije
V27 tradicionalnom kutijastom obliku SUV-a pristupa iz drukčije perspektive. Njegova vanjština zadržava izražajne proporcije i snažan vizualni karakter povezan s tom kategorijom, dok je u interijeru naglasak na prostranosti, jednostavnosti i udobnosti.
Kabina je zamišljena kao prostor u kojem se sposobnost vožnje u zahtjevnim uvjetima i premium dizajn nadopunjuju, umjesto da se promatraju kao suprotnosti.
Rezultat je „Interstellar Cockpit” modela V27: svijetao, nenametljiv interijer osmišljen za svakodnevna putovanja, obiteljske vožnje i dulja putovanja cestom. Dvostruki panoramski krov povećava količinu prirodnog svjetla koje ulazi u kabinu, dok je laminirano staklo osmišljeno tako da blokira 99,9 % ultraljubičastih zraka. Središnji zaslon dijagonale 15,4 inča i razlučivosti 2,5K, čiji rad omogućuje čip Qualcomm Snapdragon 8155, objedinjuje navigaciju, multimediju i upravljanje klimatizacijom u sučelju osmišljenom tako da često upotrebljavane kontrole budu lako dostupne.
U cijeloj kabini materijali mekani na dodir kombiniraju se s praktičnim detaljima, među kojima su 49 pretinaca za odlaganje i stražnja sjedala koja se mogu preklopiti u ravnu površinu.
Upravo ta ravnoteža daje priznanju TADA značenje koje nadilazi isključivo estetsku nagradu. U modelu V27 premium dizajn nije predstavljen samo kao pitanje vizualne profinjenosti ili materijala, nego i kao sposobnost oblikovanja prostora koji je dugoročno intuitivan za upotrebu, udoban i koristan.
Ista filozofija kada uvjeti postanu manje predvidljivi
Naglasak na upotrebi u stvarnim uvjetima ne prestaje zatvaranjem vrata.
Za mnoge vozače sposobnosti vozila rijetko su povezane s namjernim traženjem izrazito zahtjevnog terena. Češće je riječ o trenucima kada uobičajena vožnja iznenada postane manje uobičajena — uključujući poznate ceste na kojima se uvjeti mogu promijeniti u svega nekoliko minuta nakon obilne kiše.
V27 konstruiran je za prolazak kroz vodu dubine 600 mm, što vozačima pruža dodatne mogućnosti kada naiđu na vodu na cesti. Njegovi visokonaponski priključci zadovoljavaju zahtjeve vodonepropusnosti prema stupnju zaštite IP68, a brtve su projektirane tako da izdrže dugotrajna ispitivanja uranjanjem.
Stabilnosti vozila pridonosi sustav distribuirane kontrole okretnog momenta DTCS modela V27, koji se koristi signalima senzora položaja rotora elektromotora kako bi do 1000 puta u sekundi pratio sklonost kotača proklizavanju i prilagodio okretni moment u roku od 350 milisekundi. Zajedno s inteligentnim sustavom pogona na sve kotače i-AWD i aktivnom kontrolom zakretanja vozila oko okomite osi, ta je tehnologija osmišljena tako da reagira kada se raspoloživo prianjanje naglo promijeni.
Zaštita se nastavlja i nakon što vozilo izađe iz vode. Više od polovice izloženih dijelova modela V27 ispod razine do koje vozilo može prolaziti kroz vodu izrađeno je od pocinčanog čelika, aluminija ili plastičnih materijala odabranih zbog otpornosti na koroziju, dok sustav za produljenje dosega uključuje više od deset prilagodljivih strategija posebno osmišljenih za prolazak kroz vodu.
To su izrazito tehnička rješenja koja odgovaraju vrlo jednostavnom očekivanju kupaca: automobil bi trebao olakšati snalaženje u složenijim situacijama.
Od nagrađivanog interijera do šireg dizajnerskog identiteta
Nagrada TADA najnovije je međunarodno dizajnersko priznanje za seriju iCAUR V. Ranije tijekom 2026. godine V23 osvojio je nagradu Red Dot Award: Design Concept za svoje prepoznatljivo tumačenje kutijaste siluete vozila.
Ta dva priznanja zajedno počinju stvarati jasniju sliku onoga što iCAUR opisuje kao „Future-Classic”: dizajn koji se ne oslanja isključivo na nostalgiju ili futurističku tehnologiju, nego nastoji povezati poznate, trajne oblike s očekivanjima suvremene mobilnosti.
U modelu V27 ta je ideja možda najvidljivija u kabini — dijelu vozila koji je nagrađen u Torinu. Ipak, važnost te ideje postaje jasnija kada se promatra u kontekstu vozila kao cjeline.
Panoramski krov, promišljeno organiziran interijer i napredno digitalno sučelje mogu oblikovati iskustvo tijekom uobičajenog dana. Vodonepropusnost, inteligentna kontrola okretnog momenta i mogućnosti pogona na sve kotače mogu postati važniji kada se vremenski uvjeti promijene.
Okolnosti su drukčije, ali načelo je isto: dobar automobilski dizajn ne bi trebao prisiljavati vozača da bira između toga kako nešto izgleda, kakav osjećaj pruža i koliko dobro funkcionira.
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