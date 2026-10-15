FOTO / Ovaj SUV osvojio je nagradu za dizajn interijera, evo čime je impresionirao žiri

Ovo priznanje ima posebnu težinu u Torinu, gradu duboko ukorijenjenom u povijesti automobilskog dizajna i usko povezanom s nekima od najutjecajnijih dizajnerskih kuća u industriji. U okviru nagrade TADA, čiju dodjelu organizira Salone Auto Torino, ocjenjuje se automobilski dizajn iz šire perspektive, uzimajući u obzir ne samo estetski izraz nego i kreativnost, funkcionalnost, korisničko iskustvo i promjene u načinu na koji se mobilnost razvija. Za V27 upravo se ta kombinacija pokazala ključnom.