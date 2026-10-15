S polica se povlači proizvod: Provjerite jeste li ga kupili!

DIRH
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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Galleria Internazionale d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod Soja - Organska 1000g Nutrigold, LOT S25005, najbolje upotrijebiti do 25.11.2027., zbog povećane količine fosfonske kiseline.
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Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta
Podaci o proizvodu:
- Proizvođač: DO-IT Organic, Barneveld, Nizozemska
- Maloprodaja: Galleria Internazionale d.o.o., Predavčeva 6, 10090 Zagreb
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