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DIRH

S polica se povlači proizvod: Provjerite jeste li ga kupili!

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15. lis. 2026. 14:34
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Ilustracija: Nicolás Rueda/Pexels

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Galleria Internazionale d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod Soja - Organska 1000g Nutrigold, LOT S25005, najbolje upotrijebiti do 25.11.2027., zbog povećane količine fosfonske kiseline.

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Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Soja
Tvornica zdrave hrane

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta

Podaci o proizvodu:

  • Proizvođač: DO-IT Organic, Barneveld, Nizozemska
  • Maloprodaja: Galleria Internazionale d.o.o., Predavčeva 6, 10090 Zagreb

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Teme
dirh opoziv sigurnost hrane soja

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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