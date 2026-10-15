tužna vijest
Umro poznati istarski glazbenik Mirko Cetinski
U 78. godini života preminuo je, nakon duge i teške bolesti, Mirko Cetinski, istaknuti istarski i hrvatski glazbenik.
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Rođen je 1948. godine u Puli, a prvi javni nastup imao je 1962. godine. Tijekom glazbene karijere duge šest desetljeća nastupao je na brojnim festivalima, uključujući Melodije Istre i Kvarnera te Zagrebački festival, na kojem je 1972. izveo pjesmu „Moje ludo srce“.
Među njegovim najpoznatijim pjesmama su „Moje ludo srce“, „Plači, plači, gitaro“, „Pođi sa mnom do Rovinja“, „Na jidrenju“ i „Kupil sam ti prstenac“.
Održao je 24 turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, četiri australske turneje te stotine koncerata diljem Europe.
Bio je jedan od osnivača Radio Rovinja, koji je počeo emitirati 14. veljače 1997. godine. Za doprinos glazbi i razvoju lokalnog radija Grad Rovinj dodijelio mu je Zlatnu medalju 2023. godine.
Sprovod će se održati u krugu obitelji. Datum i mjesto komemoracije bit će objavljeni naknadno.
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