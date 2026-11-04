zabilježen rast prodaje
Ovo su automobili koje Hrvati najradije kupuju: Ima i iznenađenja
U Hrvatskoj je u prvih deset mjeseci prodano 63.177 novih putničkih vozila što je 3,7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je samo u listopadu prodano 4.909 novih vozila, uz pad prodaje od 4,8 posto, podaci su Promocije plus.
Oglas
Najviše novih putničkih vozila u dosadašnjem dijelu godine prodala je Škoda, njih 8.422, tako da taj proizvođač drži 13,3 posto ukupnog tržišta. Drugi je Volkswagen, dio istog koncerna, s prodajom od 7.602 vozila i udjelom od 12 posto, dok je treći Opel (4.647 prodanih novih vozila i udjel od 7,3 posto).
Na četvrtom je mjeru najprodavanijih marki je Opel s prodajom od 4.647 jedinica i udjelom od 7,3 posto, peti je Suzuki (četiri tisuće prodanih vozila i udjel od 6,3 posto).
Vječni ovdašnji "klasik" Škoda Octavia bio je najprodavaniji model iu listopadu. Hrvatskim građanima i tvrtkama jedan od omiljenijih modela prodan je u 270 primjeraka, na drugom je mjestu VW T-Cross s njih 174. Kineski Geely prodao je 169 komada svog modela Starray EM-i na trećem je mjestu, četvrta je Omoda 5 kojih je prodano 157. Na petom je mjestu Suzuki Vitara sa 140 prodanih primjeraka.
U desetom mjesecu ove godine prodan je, uz ostalo i po jedan Lamborghini i Rolls-Royce, kao i 29 Lexusa i 25 Porschea.
Gotovo polovica svih prodanih novih vozila od siječnja do kraja listopada odnosi se na hibride. Hibridni pogon je, naime, odabralo 30.524 kupaca, što je 48,3 posto ukupne prodaje. Benzinca je odabralo 36,2 posto kupaca, odnosno njih 22.901, dizelaša 6.430 ili 10,2 posto.
Potpuno električni pogon bio je zanimljiv za 2.675 hrvatskih građana ili njih 4,2 posto, dok je vozila s pogonom na LPG kupilo 648 građana, što je nešto više od jedan posto svih kupaca u prvih deset mjeseci ove godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas