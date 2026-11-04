Ovo su automobili koje Hrvati najradije kupuju: Ima i iznenađenja

Vječni ovdašnji "klasik" Škoda Octavia bio je najprodavaniji model iu listopadu. Hrvatskim građanima i tvrtkama jedan od omiljenijih modela prodan je u 270 primjeraka, na drugom je mjestu VW T-Cross s njih 174. Kineski Geely prodao je 169 komada svog modela Starray EM-i na trećem je mjestu, četvrta je Omoda 5 kojih je prodano 157. Na petom je mjestu Suzuki Vitara sa 140 prodanih primjeraka.