Neočekivani opoziv
Volkswagen ponovno povlači 72.700 vozila
Nije prošlo dugo od opoziva milijuna vozila zbog neispravnog vijka. Sada se Volkswagen mora suočiti s još jednim nedostatkom – onim koji pogađa i velik broj automobila u Njemačkoj, piše Njemačka tiskovna agencija (dpa).
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Zbog neispravnih baterija, proizvođač automobila Volkswagen povlači gotovo 72.700 električnih vozila diljem svijeta radi pregleda i popravka. Prema podacima Uprave za motorni promet (KBA), otprilike 10.000 tih vozila nalazi se u Njemačkoj. Pogođeni modeli prvenstveno uključuju VW ID.3, ID.4, ID.7 i ID. Buzz, kao i Cupru Born.
Vijest da Volkswagen priprema opoziv zbog neispravnih baterija pojavila se već prošlog tjedna. Tvrtka je navela da su interne kontrole kvalitete otkrile kako određene ćelije visokonaponskih baterija u pojedinim vozilima ne zadovoljavaju standarde kvalitete, što je posljedica pogrešaka u proizvodnji u pogonima dobavljača.
„U rijetkim slučajevima to može dovesti do povećanog toplinskog opterećenja tih baterija; u ekstremnom scenariju, to bi moglo rezultirati požarom”, napomenuli su iz tvrtke, prenosi Fenix Magazin.
Opoziv se odnosi na određeno razdoblje proizvodnje. Za modele ID.3, ID.4, ID.7 i ID. Buzz, dva zasebna opoziva obuhvaćaju vozila proizvedena između 2022. i 2025. godine. Za model Cupra Born – automobil španjolske podružnice VW-a, marke Cupra – opoziv se odnosi na vozila proizvedena između 2022. i 2024. godine. Prema navodima KBA-a, zasad nema izvještaja o materijalnoj šteti ili ozljedama osoba.
Ograničenje punjenja kao trenutna mjera
Baterije moraju biti pregledane u ovlaštenim servisima. U međuvremenu, vlasnicima se savjetuje da svoja vozila pune do najviše 80 posto kapaciteta te da na automobile postave naljepnice s upozorenjem. Ondje gdje je to tehnički izvedivo, sam sustav ograničava raspoloživi kapacitet punjenja. To se ograničenje može ukinuti tek nakon što se baterija pregleda i utvrdi da je u ispravnom stanju.
Vlasnici pogođenih vozila bit će obaviješteni pismenim putem. Ta će obavijest sadržavati sve ključne informacije, uključujući detalje o samom postupku i podatke o tome kome se obratiti.
O daljnjim mjerama za otklanjanje nedostataka vlasnici će također biti obaviješteni pisanim putem. Prema ranijoj izjavi glasnogovornika VW-a, baterijski moduli zahvaćeni ovim nedostatkom ne moraju nužno biti zamijenjeni – možda će biti dovoljno ažuriranje softvera.
Povlačenje milijuna vozila prije nekoliko tjedana
Krajem rujna VW je pokrenuo globalno povlačenje više od pet milijuna vozila zbog vijka u upravljačkom sustavu koji je podložan koroziji.
U određenim slučajevima, taj nedostatak može ugroziti pričvršćenje upravljačkog mehanizma, a time i njegovu funkcionalnost.
U Njemačkoj se povlačenje odnosi na gotovo 1,4 milijuna vozila marke VW i drugih marki unutar grupacije: Audi, Seat i Škoda.
Ovo također nije prvo povlačenje povezano s problemima s baterijama ove godine; još u ožujku VW i Cupra povukli su više od 90.000 vozila diljem svijeta iz sličnih razloga – od čega se 28.000 vozila nalazilo u Njemačkoj.
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