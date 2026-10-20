Baterije moraju biti pregledane u ovlaštenim servisima. U međuvremenu, vlasnicima se savjetuje da svoja vozila pune do najviše 80 posto kapaciteta te da na automobile postave naljepnice s upozorenjem. Ondje gdje je to tehnički izvedivo, sam sustav ograničava raspoloživi kapacitet punjenja. To se ograničenje može ukinuti tek nakon što se baterija pregleda i utvrdi da je u ispravnom stanju.