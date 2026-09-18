Oglas

BESPLATAN POPRAVAK

Volkswagen povlači više od 208.000 vozila zbog kvara

author
N1 Info
|
18. ruj. 2026. 19:08
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXABAY
PIXABAY

Njemački proizvođač automobila Volkswagen povlači 208.724 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama zbog kvara na sustavu upravljanja, objavila je američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA).

Oglas

Povlačenje obuhvaća određene modele Volkswagen Tiguan iz 2018. godine, modele Volkswagen Atlas iz 2018. i 2019. godine te vozila Audi Q3 proizvedena između 2019. i 2021. godine.

Prema navodima regulatornog tijela, vijak koji pričvršćuje letvu upravljača za podokvir vozila može korodirati i puknuti, čime se potencijalno može oštetiti kućište letve upravljača, prenosi Fenix Magazin.

Oštećenje kućišta letve upravljača može dovesti do gubitka kontrole nad upravljanjem i povećati rizik od prometne nesreće.

Ovlašteni servisi besplatno će zamijeniti vijak na desnoj strani nosača letve upravljača.

Očekuje se da će obavijesti vlasnicima vozila biti poslane 10. studenoga.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
povlačenje vozila sad volkswagen automobili vozači

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ