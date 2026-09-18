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Volkswagen povlači više od 208.000 vozila zbog kvara
Njemački proizvođač automobila Volkswagen povlači 208.724 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama zbog kvara na sustavu upravljanja, objavila je američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA).
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Povlačenje obuhvaća određene modele Volkswagen Tiguan iz 2018. godine, modele Volkswagen Atlas iz 2018. i 2019. godine te vozila Audi Q3 proizvedena između 2019. i 2021. godine.
Prema navodima regulatornog tijela, vijak koji pričvršćuje letvu upravljača za podokvir vozila može korodirati i puknuti, čime se potencijalno može oštetiti kućište letve upravljača, prenosi Fenix Magazin.
Oštećenje kućišta letve upravljača može dovesti do gubitka kontrole nad upravljanjem i povećati rizik od prometne nesreće.
Ovlašteni servisi besplatno će zamijeniti vijak na desnoj strani nosača letve upravljača.
Očekuje se da će obavijesti vlasnicima vozila biti poslane 10. studenoga.
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