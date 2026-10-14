Gasi se poznata marka automobila? Volkswagen razmatra drastičan potez

U razgovoru za Autocar na Pariškom salonu automobila, Markus Haupt priznao je da postoji scenarij u kojem bi postupno ukidanje Seata moglo postati stvarnost, no to je očito samo jedna od nekoliko opcija koje se razmatraju. Haupt je naglasio da se u marku i dalje ulaže te da će iduće godine biti predstavljeni novi modeli s blagim hibridnim pogonom. Još nije jasno kada bi Volkswagen grupa mogla donijeti odluku o budućnosti Seata. Haupt je sugerirao da bi ona mogla ovisiti o budućim propisima i kupcima.