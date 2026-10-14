Reorganizacija
Gasi se poznata marka automobila? Volkswagen razmatra drastičan potez
Volkswagenova grupa prolazi kroz veliku reorganizaciju dok se prilagođava promjenama u globalnoj automobilskoj industriji
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U medijima se pojavljuju izvještaji da bi se španjolski proizvođač automobila Seat mogao ugasiti. Volkswagenova grupa navodno je razmatrala ukidanje tog brenda do kraja desetljeća kako bi se usredotočila na Cupru. Službene potvrde nema, a izvršni direktor Seata, koji ujedno vodi i Cupru, ističe da se marka još ne gasi, prenosi HAK Revija.
U razgovoru za Autocar na Pariškom salonu automobila, Markus Haupt priznao je da postoji scenarij u kojem bi postupno ukidanje Seata moglo postati stvarnost, no to je očito samo jedna od nekoliko opcija koje se razmatraju. Haupt je naglasio da se u marku i dalje ulaže te da će iduće godine biti predstavljeni novi modeli s blagim hibridnim pogonom. Još nije jasno kada bi Volkswagen grupa mogla donijeti odluku o budućnosti Seata. Haupt je sugerirao da bi ona mogla ovisiti o budućim propisima i kupcima.
– Mnogo je propisa. Znamo da emisije CO2 već igraju veliku ulogu, a od 2030. godine bit će još strože. Ipak, postoji mogućnost fleksibilnosti, što bi moglo izravno utjecati na naše donošenje odluka.
Volkswagenova grupa prolazi kroz veliku reorganizaciju dok se prilagođava promjenama u globalnoj automobilskoj industriji. Sve veća konkurencija iz Kine i carine koje uvode Sjedinjene Američke Države stvaraju pritisak na taj njemački automobilski konglomerat, prisiljavajući ga na smanjenje troškova.
Volkswagen grupa još nije objavila zasebne podatke o prodaji za Seat i Cupru, ali ukupna prodaja ta dva brenda bilježi pad. U trećem tromjesečju 2026. godine prodano je 2,3 posto manje automobila: 133.700 u odnosu na 136.900 u istom razdoblju prošle godine. Cupra je 2025. godine nadmašila Seat u prodaji, s prodanih 328.800 primjeraka naspram Seatovih 257.400. Prodaja novog brenda porasla je za 32,5 posto, dok je prodaja Seata pala za 17,0 posto.
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