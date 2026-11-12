Novi sustav cestarine donosi kazne veće od 720 eura

Igor Soban/PIXSELL

Hrvatska od 1. ožujka 2027. prelazi na potpuno elektroničku naplatu cestarine bez klasičnih naplatnih kućica. Vožnja autocestama trebala bi biti brža i jednostavnija, ali vozači će morati unaprijed registrirati vozilo ili koristiti odgovarajući ENC uređaj. Nepoznavanje novih pravila moglo bi godišnji odmor pretvoriti u vrlo skup izlet.

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Vozače koji putuju u Hrvatsku, iz Njemačke, Austrije, Švicarske i drugih europskih zemalja, od 1. ožujka 2027. očekuje velika promjena u načinu plaćanja cestarine. Hrvatska ukida dosadašnji sustav naplate na naplatnim kućicama i uvodi potpuno elektronički sustav pod nazivom Crolibertas.

Novi sustav omogućit će prolazak autocestama bez zaustavljanja na naplatnim postajama, ali će vozači morati unaprijed ispuniti određene obveze kako bi izbjegli visoke novčane kazne, prenosi Fenix Magazin.

Kako će funkcionirati novi sustav?

Dosadašnji način naplate, na koji su vozači navikli, odlazi u povijest. Više neće biti potrebno uzimati papirnatu karticu prilikom ulaska na autocestu niti plaćati cestarinu na izlaznim naplatnim kućicama.

Umjesto toga, Hrvatska uvodi automatsku elektroničku naplatu. Duž autocesta bit će postavljena ukupno 212 posebnih portala opremljenih kamerama, antenama i senzorima koji će automatski prepoznavati vozila i njihove registarske oznake.

Novi sustav obuhvatit će cijelu hrvatsku mrežu autocesta, uključujući autoceste kojima upravljaju Hrvatske autoceste, Bina-Istra i Autocesta Zagreb – Macelj.

Dva načina plaćanja cestarine

Važno je naglasiti da Hrvatska ne uvodi sustav vinjeta kakav postoji u Austriji ili Sloveniji. Cestarina će se i dalje plaćati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila.

Vozačima će biti dostupne dvije mogućnosti:

Automatsko očitavanje registarskih oznaka

Vozači će prije prve vožnje autocestom morati registrirati svoje vozilo u elektroničkom sustavu i povezati ga s važećim načinom plaćanja.

Registracija će biti moguća:

putem interneta,

preko posebne mobilne aplikacije,

na ovlaštenim prodajnim mjestima.

Nakon registracije kamere će automatski očitavati registarske oznake, a cestarina će se naplaćivati elektroničkim putem.

ENC uređaj

Vozači koji već koriste ENC uređaj moći će ga i dalje koristiti, prema pravilima novog sustava.

Za teretna vozila i kamione korištenje odgovarajućeg ENC uređaja ubuduće će biti zakonska obveza.

Kazne mogu premašiti 720 eura!

Najvažnije upozorenje odnosi se na vozače koji će koristiti autocestu bez prethodne registracije ili bez aktivne povezanosti s elektroničkim sustavom naplate.

Kamere će automatski evidentirati takva vozila, a osim redovne cestarine vozačima će se obračunati i dodatna naknada od 120 eura.

Uz to, za fizičke osobe predviđene su novčane kazne od 300 do 600 eura.

Ako se zbroje:

kazna od 600 eura,

dodatna naknada od 120 eura,

redovna cestarina,

ukupan iznos može premašiti 720 eura.

Prljave registarske pločice također mogu biti problem

Još jedna važna pojedinost odnosi se na čitljivost registarskih oznaka.

Budući da će se naplata temeljiti na automatskom optičkom prepoznavanju registarskih pločica, vozači će morati voditi računa o tome da njihove oznake budu čiste i jasno vidljive.

Ako kamera zbog prljavštine, ostataka insekata ili vremenskih uvjeta ne može pročitati registarsku oznaku, vozaču također može prijetiti kazna od 300 do 600 eura.

Iznimka je moguća samo ako je nečitljivost nastala zbog objektivnih okolnosti koje vozač nije mogao izbjeći.

Što vozači trebaju napraviti prije putovanja u Hrvatsku?

Kako bi izbjegli nepotrebne troškove tijekom godišnjeg odmora, vozači bi se trebali pravodobno pripremiti za novi sustav.

Prije korištenja hrvatskih autocesta nakon 1. ožujka 2027. preporučuje se:

Registrirati registarsku oznaku vozila u novom sustavu.

Povezati odgovarajući način plaćanja.

Provjeriti funkcionira li postojeći ENC uređaj u novom sustavu.

Održavati registarske pločice čistima i čitljivima.