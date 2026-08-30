NEDOUMICE OKO CROLIBERTASA
Zbunjeni vozač: "Hoće li novi sustav dvaput naplatiti cestarinu, i meni i supruzi?" Dobili smo objašnjenje HAC-a
Prvi puta u dva desetljeća, nakon uvođenja sustava elektroničke naplate cestarine iliti ENC-a 2007. godine, u proljeće iduće godine na svim autocestama u Hrvatskoj bit će uvedena još jedna godinama najavljivana novina - sustav beskontaktne elektroničke naplate cestarine nazvan Crolibertas.
Hrvatske autoceste (HAC) planiraju Crolibertas pustiti u rad u ožujku iduće godine, a tada će ENC postati jedan od alata novog sustava. Naime, vozači osobnih i lakih vozila moći će birati između dva načina beskontaktnog plaćanja cestarine - ENC-a i Crolibertasa, a ENC će ostati obvezan samo za teška teretna vozila.
U tijeku su pripreme za uvođenje novog sustava naplate postavljanjem portala za očitavanje registracijskih oznaka vozila. Ukupno će biti 212 portala, dosad ih je postavljeno pedesetak, a prema informaciji na stranicama Crolibertasa, početkom srpnja počelo je postavljanje portala na autocesti A2 Zagreb-Macelj.
Dvije provjerene tehnologije
Kako su nam već ranije objasnili u HAC-u, Crolibertas će omogućiti beskontaktnu elektroničku naplatu cestarine za osobna i teretna vozila pomoću dvije drugdje već provjerene tehnologije: ALPR i DSRC.
ALPR prepoznaje registracijske pločice lakih vozila i nadzire plaćanja cestarine svih vozila, dok će se putem DSRC-a obavljati naplata cestarine korisnicima ENC uređaja. Vozač koji nema ENC uređaj morat će se prijaviti u sustav preko računala ili mobitela upisivanjem registracijske oznake vozila i broja bankovnog računa s kojeg će sustav 'skidati' iznos cestarine po silasku s autoceste.
"Oboje u vozilu, oboje prijavljeni u sustav"
Upravo je potonje objašnjenje zbunilo neke vozače s kojima smo razgovarali ovih dana kada se, u jeku gužvi i kilometarskih kolona na autocestama tipičnih za turističku sezonu, puno govorilo o novom sustavu koji se nestrpljivo iščekuje. Crolibertas će, naime, omogućiti slobodan protok vozila jer naplatnih postaja više neće biti, a time ni zastoja pred njima.
"Znači, da bih koristio novi sustav morat ću se prijaviti putem mobilne aplikacije i u njoj upisati registarsku oznaku svog automobila i broj svoga računa s kojeg će mi skidati iznos cestarine. No istim autom koristi se i moja supruga. Pretpostavljam da će i ona morati u aplikaciju upisati registarsku oznaku našeg vozila i ostaviti svoj broj računa jer ne putujemo uvijek zajedno. Što kada oboje budemo u automobilu i putujemo, primjerice, na more? Hoće li sustav prepoznati i moju i njezinu aplikaciju pa i njoj i meni skinuti s računa iznos cestarine? Možda je moje pitanje pomalo glupo i naivno. Vjerujem da se računalo s time. Ali, evo, nejasno mi je", pisao nam je ovih dana jedan čitatelj.
HAC otklanja sumnje
Njegovo pitanje proslijedili smo HAC-u. Tamo otklanjaju nedoumicu našeg čitatelja.
"U sustavu elektroničke naplate cestarine Crolibertas vozilo mora biti prijavljeno (registrirano) u sustav. Svako vozilo ima jednu registracijsku oznaku, a sustav naplate vezan je isključivo uz tu oznaku ili uz jedan ENC uređaj. To znači da za jednu registracijsku oznaku može biti otvoren samo jedan korisnički račun, koji se tereti prilikom naplate."
Drugim riječima, kažu u HAC-u, novi sustav naplaćivat će na način "jedno vozilo – jedan račun" bez mogućnosti dvostruke naplate.
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