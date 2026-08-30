Zbunjeni vozač: "Hoće li novi sustav dvaput naplatiti cestarinu, i meni i supruzi?" Dobili smo objašnjenje HAC-a

"Znači, da bih koristio novi sustav morat ću se prijaviti putem mobilne aplikacije i u njoj upisati registarsku oznaku svog automobila i broj svoga računa s kojeg će mi skidati iznos cestarine. No istim autom koristi se i moja supruga. Pretpostavljam da će i ona morati u aplikaciju upisati registarsku oznaku našeg vozila i ostaviti svoj broj računa jer ne putujemo uvijek zajedno. Što kada oboje budemo u automobilu i putujemo, primjerice, na more? Hoće li sustav prepoznati i moju i njezinu aplikaciju pa i njoj i meni skinuti s računa iznos cestarine? Možda je moje pitanje pomalo glupo i naivno. Vjerujem da se računalo s time. Ali, evo, nejasno mi je", pisao nam je ovih dana jedan čitatelj.