NAPLATA CESTARINE
Hoće li sadašnje dionice autocesta bez naplate biti takve i u novom sustavu? Imamo odgovor HAC-a
Od ožujka sljedeće godine na svim autocestama u Hrvatskoj trebao bi biti uveden beskontaktni elektronički sustav naplate cestarine Crolibertas.
U tijeku su pripreme za uvođenje tog sustava postavljanjem portala s kamerama i antenama na ulazima i izlazima s autocesta gdje će se očitavati registracijske oznake vozila i ENC uređaji. Crolibertas će omogućiti nesmetan protok vozila bez sadašnjih zastoja na naplatnim kućicama koje će time "otići u povijest".
Početkom rujna, kako stoji na stranici Crolibertas, na naplatnoj postaji Šibenik na autocesti A1 montiran je stoti po redu portal novog sustava elektroničke naplate cestarine od ukupno 212 koliko će ih biti duž čitave mreže domaćih autocesta.
I na dionicama bez naplate postavljeni portali
Nedavno smo tragom pitanja čitatelja pisali o tome kako će Crolibertas funkcionirati za osobe s invaliditetom koje su oslobođene plaćanja cestarine te kako će se naplaćivati cestarina u novom sustavu putem korisničkog računa vlasnika ili korisnika vozila.
No još je dosta nedoumica oko novog sustava čemu svjedoče i pitanja naših čitatelja u komentarima na nedavno objavljene tekstove.
Jedno od tih pitanja glasi: Hoće li se nakon uvođenja Crolibertasa naplaćivati i vožnja dionicama autocesta koje trenutno nisu pod naplatom, poput zagrebačke zaobilaznice na autocesti A3 ili dionice Zagreb istok - Sveta Helena na autocesti A4. Naime, tamo su također postavljeni portali, što je i ponukalo čitatelje da postave to pitanje.
HAC: Tamo portali nemaju funkciju naplate cestarine
Odgovarajući na to pitanje, iz Hrvatskih autocesta (HAC) poručuju kako će na spomenutim dionicama sve ostati isto.
"Na zagrebačkoj zaobilaznici organizacija naplate cestarine ostat će u okvirima postojećeg sustava naplate na autocestama. Portali koji se postavljaju u zoni čvorova zagrebačke obilaznice imaju funkciju osiguravanja potrebnih tehničkih funkcionalnosti sustava, poput provjere podataka, dopune informacija i analitičkih procesa koji su nužni za cjelovito funkcioniranje sustava na nacionalnoj razini. Ovi portali nemaju funkciju naplate cestarine", kažu u HAC-u.
Vozače zbunjuju zvučni signali iz ENC uređaja
Vozače koji imaju ENC uređaje, a proteklih su tjedana vozeći prolazili ispod postavljenih portala, zbunili su zvučni signali iz njihovih uređaja.
"Korisnici koji u sadašnjem sustavu koriste ENC uređaj mogu povremeno čuti zvučni signal iz tih uređaja prilikom prolaska ispod portala. Riječ je o uobičajenoj reakciji ENC uređaja na opremu koja se postavlja u sklopu novog sustava. Zvučni signal ne znači naplatu cestarine, već je povezan s tehničkim postupcima očitanja i obrade podataka potrebnih za funkcioniranje sustava novog sustava naplate cestarine Crolibertas", pojašnjavaju u HAC-u.
Na dva pitanja HAC zasad bez odgovora
HAC-u smo uputili još dva pitanja koja su u komentarima postavili naši čitatelji.
Prvo glasi: Kako će funkcionirati naplata cestarine u novom sustavu za unajmljena (rent-a-car) vozila?
A drugo: Što ako portal na ulazu na autocestu ne prepozna, odnosno ne može očitati registracijsku oznaku jer je prljava od blata ili snijega?
Na ta dva pitanja u HAC-u nam zasad nisu mogli odgovoriti.
"Detalji vezani uz korištenje i prijavu u novi sustav naplate cestarine, uključujući postupanje s unajmljenim vozilima te tehničke procese očitanja registracijskih oznaka, još nisu korisnički dostupni, stoga ih nismo u mogućnosti detaljnije pojasniti. Sve informacije o funkcioniranju sustava, korisničkim postupcima i tehničkim rješenjima bit će pravovremeno i javno komunicirane putem medija i službenog portala Crolibertas, a prije početka primjene sustava, kako bi korisnici i javnost imali jasne i potpune upute", rekoše nam u HAC-u.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare