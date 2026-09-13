Hoće li sadašnje dionice autocesta bez naplate biti takve i u novom sustavu? Imamo odgovor HAC-a

"Detalji vezani uz korištenje i prijavu u novi sustav naplate cestarine, uključujući postupanje s unajmljenim vozilima te tehničke procese očitanja registracijskih oznaka, još nisu korisnički dostupni, stoga ih nismo u mogućnosti detaljnije pojasniti. Sve informacije o funkcioniranju sustava, korisničkim postupcima i tehničkim rješenjima bit će pravovremeno i javno komunicirane putem medija i službenog portala Crolibertas, a prije početka primjene sustava, kako bi korisnici i javnost imali jasne i potpune upute", rekoše nam u HAC-u.