Ovo je lista najprodavanijih automobila u prvih devet mjeseci godine

U dosadašnjem dijelu ove godine najviše je prodano Škodinih vozila, njih 7.820, s udjelom od 13,4 posto u ukupnoj prodaji. Na drugom je mjestu Volkswagen sa 7.072 prodana nova vozila i udjelom od 12,1 posto, treći je Opel s 4.389 prodanih automobila i udjelom od 7,5 posto, a slijede Renault s 4.044, Suzuki 3.724, Toyota 3.632 itd.