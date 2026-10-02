Velika promjena na hrvatskim autocestama: Što ako nemate ENC?

HAC ističe da je očitanje registarskih oznaka predviđeno za laka vozila bez ENC-a, odnosno za povremene i strane korisnike. To bi moglo pojednostavniti prolazak turistima koji kroz Hrvatsku putuju automobilom i ne koriste ENC tijekom cijele godine. Ipak, službene informacije koje su zasad objavljene ne navode sve pojedinosti o registraciji vozila, povezivanju načina plaćanja ni naplati za korisnike koji u zemlju dolaze samo povremeno, prenosi tportal.